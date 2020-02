"To nie ja wykreowałem ten konflikt". Kolejne i ostatnie oświadczenie kapitana kadry

Czwartkowe oświadczenie opublikowane na Facebooku Waczyński adresuje wprost do szefa związku.



"Moją rolą, powierzoną przez kolegów, którzy mnie wybrali na kapitana, było dbanie przede wszystkim o ich interes. Jak wyraźnie widać z pana oświadczenia jasne stawianie przeze mnie stanowiska w wielu sprawach sprawiło, że stałem się problemem. Dlatego też próbuje pan obarczać mnie winą za konflikt, który to nie ja wykreowałem, a co więcej, wielokrotnie próbowałem zakończyć" - zaznaczył reprezentant kraju.

Zastrzegł, że to jego ostatnie oświadczenie w tej sprawie.









Rzekomo "postanowił odpocząć"