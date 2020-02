Najwierniejsi kibice w NBA. 815 meczów z kompletem widzów na meczach Mavericks

11.01 | Luka Doncić przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa Dallas Mavericks nad Minnesota Timberwolves 119:115 w piątkowym meczu ligi NBA. To kolejny świetny występ 19-letniego Słoweńca, który jest objawieniem rozgrywek.

Miesiąc zwycięstw i koniec. Znalazł się mocny na mistrzów Równo miesiąc... czytaj dalej » Seria Mavericks rozpoczęła się 15 grudnia 2001 roku. Wtedy i na następne 814 meczów sprzedanych zostało 19 842 bilety, bo tyle oficjalnie mieszczą trybuny American Airlines Center.

Oczywiście zdarzały się puste miejsca, co związane było z nieobecnością posiadaczy karnetów, ale to w zestawieniu nie jest uwzględnione. De facto wejściówki i tak były wykupione.

Poczekają na poprawienie rekordu

Co imponujące, komplet kibiców zjawił się na każdym z domowych meczów koszykarzy z Dallas, odkąd ci przenieśli się do hali American Airlines Center pod koniec sezonu 2001-2002. Zanotowali w nich bilans 519 wygranych i 240 porażek.



Na poprawienie rekordu trzeba będzie nieco poczekać. W NBA zaczyna się właśnie przerwa związana z Meczami Gwiazd, a po niej Mavs dwa kolejne spotkania zagrają na wyjeździe.



Poprzedni rekord 814 meczów z pełnymi trybunami należał do Portland Trail Blazers i został ustanowiony w latach 1977-1995.