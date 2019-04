Durant poprowadził mistrzów do awansu. Sam mógł pobić rekord Jordana

Skrzydłowy Wojowników 38 punktów ze swojej rekordowej zdobyczy w play off uzyskał w pierwszej połowie. Wydawało się wówczas, że będzie w stanie poprawić rekord ligi należący do Michaela Jordana, który w kwietniu 1986 roku zdobył dla Chicago Bulls 63 pkt. Po powrocie na parkiet Durant nieco spuścił z tonu, a trener Steve Kerr oszczędzał go w końcówce przed serią kolejnych gier.



Sabotaż w Lakers? To dlatego Johnson mógł zrezygnować To żadna... czytaj dalej » Durant i tak grał w piątek najdłużej z zespołu. W 42 minuty trafił dziewięć z 12 rzutów za dwa punkty, sześć z 14 na trzy i 14 z 15 wolnych, miał także sześć zbiórek i pięć asyst.

"Mogłem mieć lepszy dorobek"

- Zdobyłem 50 punktów, ale spudłowałem kilka rzutów z dobrych pozycji. Myślę, że mogłem mieć jeszcze lepszy dorobek - przyznał bohater meczu.



- Myślę, że był to jeden z najlepszych występów koszykarza, jaki miałem okazję oglądać. Kevin jest naszą najgroźniejszą bronią, bo nie ma na niego skutecznej obrony - ocenił Kerr.



Drugim strzelcem obrońców tytułu był tego dnia Stephen Curry - 24 pkt, a Draymond Green zanotował swoją piątą triple-double w fazie play off - 16 pkt, 14 zbiórek i 10 asyst.



Wśród pokonanych wyróżnili się Włoch Danilo Gallinari - 29 pkt, pierwszoroczniak Shai Gilgeous-Alexander - 22 oraz rozgrywający Patrick Beverley - 11, 14 zb. i siedem asyst.



#DubNation@KDTrey5 ERUPTS for a #NBAPlayoffs career-high 50 PTS (15-26 FGM, 6 3PM) as the @warriors win Game 6 on the road and advance! #StrengthInNumbers



HOU/GSW Game 1: Sunday (4/28), 3:30pm/et, ABC pic.twitter.com/uDqOS6CR4y — NBA (@NBA) 27 kwietnia 2019





Rewanż za ubiegłoroczny finał

Nowitzki wykupił stronę w gazecie. "Na zawsze wdzięczny, na zawsze Wasz" Niemiecki... czytaj dalej » W hali Staples Center w Los Angeles w obecności kompletu 19068 widzów goście kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Pierwsza kwarta, wygrana przez podopiecznych Kerra 35:31, była najbardziej wyrównana. W drugiej Wojownicy powiększyli przewagę o 15 punktów i na przerwę schodzili przy prowadzeniu 72:53. Ostatecznie całe spotkanie wygrali różnicą 19 punktów.



W półfinale Konferencji Zachodniej obrońcy tytułu zmierzą się z Houston Rockets i będzie to rewanż za ubiegłoroczny finał. Zespół z Teksasu po pięciu meczach prowadził wówczas 3-2, ale - bez kontuzjowanego rozgrywającego Chrisa Paula - nie wykorzystał szansy. Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę w Oakland.



- Oni są podobni do Clippers. Biegają, często stosują zasłony. Musimy być zdyscyplinowani, by ich pokonać - przyznał Andrew Bogut, australijski środkowy Golden State, który w marcu wrócił do zespołu.

Wynik piątkowego meczu pierwszej rundy play off ligi NBA:

Konferencja Zachodnia:

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 110:129

(Warriors wygrali rywalizację do czterech zwycięstw 4-2)