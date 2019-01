19-latek jak weteran. Doncic poprowadził Mavericks do wygranej

Moses Malone upamiętniony przez 76ers. Numer 2 zastrzeżony Koszykarski klub... czytaj dalej » Dwa dni wcześniej Doncic rzucił 30 pkt. przeciwko Phoenix Suns. Tym razem zdobył 29, w tym trafił ważną "trójkę" na niespełna 23 sekundy przed zakończeniem spotkania, dzięki czemu Mavericks objęli prowadzenie 117:115.



Grający pierwszy sezon w NBA Słoweniec ma szansę przejść do historii. Jeśli zostanie wybrany do wyjściowej piątki Meczu Gwiazd, będzie szóstym debiutantem i pierwszym w tej roli od 2013 roku. Byłby też pierwszym Europejczykiem i drugim koszykarzem spoza USA "pierwszoroczniakiem", który rozpocząłby spotkanie w podstawowym składzie Meczu Gwiazd.

Po pierwszym ogłoszeniu wyników głosowania kibiców zajmuje sensacyjną drugą lokatę wśród podkoszowych i skrzydłowych na Zachodzie (za LeBronem Jamesem z Los Angeles Lakers). Mecz Gwiazd i towarzyszące mu imprezy odbędą się w tym roku w Charlotte w Północnej Karolinie w dniach 15-17 lutego.



Mimo świetnej postawy Doncica, Mavericks na razie nie spisują się najlepiej. Z 20 zwycięstwami i 22 porażkami zajmują 13. miejsce w Konferencji Zachodniej. Timberwolves mają identyczny bilans.



@luka7doncic comes up clutch in the @dallasmavs win over MIN with 29 PTS, 8 REB, 12 AST! #MFFL#NBARooks



Doncic (19 years, 317 days) is the youngest player with at least 25 points and 10 assists in a game since @KingJames (19 years, 95 days) did it in 2004. pic.twitter.com/KIC5yOKlid — NBA (@NBA) 12 stycznia 2019

Kolejny popis Hardena

Po odejściu LeBrona Jamesa do Lakers nadal nie mogą dojść do siebie finaliści ubiegłorocznych rozgrywek Cavaliers. Tym razem zespół z Cleveland przegrał na wyjeździe z Houston Rockets 113:141. Bohaterem gospodarzy był James Harden, który po raz trzeci w tym sezonie zaliczył triple-double z co najmniej 40-punktowym dorobkiem. Uzyskał 43 pkt., miał 10 zbiórek i 12 asyst.



Cavaliers przegrali 12. mecz z rzędu i z bilansem ośmiu zwycięstw i 35 porażek są najgorsi w lidze. Rockets wygrali 24. spotkanie i pewnie zmierzają do play off.



Znacznie lepiej od Cavaliers radzą sobie broniący tytułu Golden State Warriors, którzy wysoko pokonali Chicago Bulls 146:109. Już na początku spotkania objęli pewne prowadzenie po trzech "trójkach" z rzędu Klaya Thompsona. W całym meczu zdobył on 30 pkt., będąc najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Stephen Curry dołożył 28 pkt., a Kevin Durant 22. Zach LaVine zdobył 29 pkt. dla Bulls.



Warriors zajmują drugie miejsce w Konferencji Zachodniej, a Bulls na Wschodzie wyprzedzają jedynie Cavaliers.

Wyniki piątkowych meczów ligi NBA:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 121:123

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 113:106

New York Knicks - Indiana Pacers 106:121

Toronto Raptors - Brooklyn Nets 122:105

Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 141:113

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 115:119

Utah Jazz - Los Angeles Lakers 113:95

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 127:96

Golden State Warriors - Chicago Bulls 146:109