Morderczy wysiłek przed ekranem, zawodowcy i kibice znów na rowerach. Startuje Zwift Tour for All

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team i mistrz Polski Michał Paluta o zawieszonym sezonie 2020 w programie "Okno na Sport".

Nie jest tajemnicą, że w dobie pandemii problemy mają także różne zespoły sportowe i nie ominęło to także zawodowego peletonu kolarskiego. Dyrektor sportowy CCC Team Piotr Wadecki odpwowidział na pytanie, czy grupa wznowi obecny sezon.

- Organizacja to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Nie zawsze przecież wszystko się układa. Rok temu mieliśmy śmiertelny wypadek. To ogromne obciążenie psychiczne, które wiązało się z nieprzespanymi nocami - wyjaśnił Czesław Lang w programie "Okno na sport".

"Światełko w tunelu" - tak określa się ogłoszenie kolarskiego terminarza przez UCI w trakcie pandemii. Skomentował to Tomasz Marczyński, który był gościem programu "Okno na sport" emitowanego na antenie Eurosportu.

Standardowe pytanie do gości w "Oknie na sport", czyli jak trenować w czasie pandemii?

- Jeszcze nigdy nie przebywałem tak długo w domu w zawodowej karierze. Już ponad półtora miesiąca, ale to nie jest zły czas. Jest bardzo dobry, spędzony z rodziną u siebie w Zegartowicach - przyznał na początku rozmowy Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

- Rozmawiamy codziennie z trenerami, ale tak naprawdę sam jeszcze nie wiem, jaki będzie mój kalendarz startów. To musi troszeczkę potrwać. Miały być Giro d'Italia i Vuelta a Espana, jednak przez epidemię może się to zmienić. Chciałbym wystartować w Tour de France, ale jest dużo zawodników, którzy chcieliby się tam pojawić. Będę wiedział więcej w następnym tygodniu - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

- Pierwsze zwycięstwo w mojej karierze, takie wielkie na Tour de France. Sam wtedy w to nie wierzyłem i byłem bardzo szczęśliwy. Największym jednak sukcesem w mojej karierze jest brązowy medal w Rio de Janeiro, bo to jest co cztery lata - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

- Jeździłem z Alberto Contadorem i myślę, że to przekozak, kolarz z bardzo mocnym charakterem. Mam dla niego wielki szacunek. Wygrał wszystkie toury, w których wystartował. Natomiast jeśli chodzi o aktywnych kolarzy, mam duży respekt dla Alejandro Valverde. Tyle lat w zawodowym peletonie i nadal ma ogień w nogach - powiedział Rafał Majka w programie Eurosportu "Okno na sport".

Wyścig z Pokoju to wirtualne zmagania kolarzy jeżdżących na podłączonych do gry trenażerów. W rywalizacji uczestniczą kolarze z zawodowego peletonu, których osiągi podczas jazdy możemy błyskawicznie zobaczyć na ekranie.

OGLĄDAJ WYŚCIG ZWIFT TOUR FOR ALL NA EUROSPORT PLAYERZE

Wirtualny "Wyścig z pokoju" zachwycił. "To była namiastka prawdziwego kolarstwa" Za nami pierwsza... czytaj dalej » Po decyzji o odwołaniu wszystkich wyścigów kolarskich przynajmniej do lipca i w obliczu wciąż niepewnego wznowienia sezonu zawodowi kolarze nie czekają z założonymi rękami na rozwój wydarzeń. Wiele profesjonalnych ekip zaangażowało się w rozgrywanie wirtualnych edycji popularnych wyścigów.

Mieliśmy okazję dopingować ich podczas domowej wersji wyścigu dookoła Flandrii, a kilka dni temu zakończyła się również tegoroczna edycja Digital Swiss 5, będąca cyfrowym odpowiednikiem popularnej wiosną szwajcarskiej etapówki. Dużym sukcesem zakończył się również zorganizowany przez polski Eurosport "Wyścig z pokoju", rozgrywany z udziałem m.in. Michała Kwiatkowskiego, Matteo Trentina i innych kolarzy CCC Team.

Na wyższy poziom

Teraz naprzeciw wyzwaniom, jakie przyniósł nam sezon stają globalny Eurosport wraz z siecią Global Cycling Network (GCN), którzy we współpracy z platformą Zwift organizują pięcioetapową imprezę Zwift Tour for All. Na starcie wyścigu stanie jedenaście męskich i dziewięć kobiecych drużyn zawodowych, w tym m.in. ścigające się w kolarskiej ekstraklasie CCC Team i CCC-Liv, Mitchelton-Scott, Bahrain-McLaren, Groupama FDJ i NTT.

Mimo że wyścig jest wirtualny, to wysiłek fizyczny będzie niemały. Z technicznego punktu widzenia startujący muszą wsiąść na rower, tylko zamiast tylnego koła mają zapięty tzw. trenażer, który imituje jazdę na rowerze w naturalnych warunkach.

Kolarze będą rywalizować od poniedziałku do piątku (4-8 maja) o godz. 15, a etapy będą na żywo relacjonowane w Eurosporcie 1, Eurosport Playerze oraz na platformie GCN. Każdy etap będzie liczył od 45 do 75 km, a na jego pokonanie zawodnicy będą mieli od 75 do 120 minut. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zgromadzonych na trasie całego wyścigu punktów, przyznawanych za wyniki osiągane na poszczególnych etapach oraz premie specjalne.

Dla Lekarzy bez Granic

Wyścig Zwift Tour for All wykracza jednak poza ramy wydarzenia sportowego. Zainauguruje on trwającą miesiąc akcję charytatywną, w ramach której Zwift przekaże 125 tys. dolarów na rzecz organizacji Lekarze bez Granic, zapewniającej opiekę medyczną na obszarach objętych działaniami zbrojnymi czy epidemią, i walki z koronawirusem.

Kwota ta zostanie podwojona, jeśli w ciągu miesiąca co najmniej 250 tys. amatorów wirtualnego kolarstwa pokona wybrany przez siebie etap wyścigu.