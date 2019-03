Yates najlepszy na czwartkowej czasówce. Kwiatkowski obronił żółtą koszulkę

Na 40 kilometrów przed metą 2. etapu Paryż - Nicea Michał Kwiatkowski miał defekt. Kolarz Team Sky zdołał dołączyć do prowadzącej grupy prawie 30 kilometrów później. Paryż - Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) triumfował na 2. etapie wyścigu Paryż - Nicea po sprinterskim finiszu na końcowych metrach. Jako piąty linię mety minął Michał Kwiatkowski (Team Sky). Polak został wiceliderem wyścigu, do pierwszego Groenewegena traci 12 sekund. Paryż - Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kwiatkowski wywalczył żółtą koszulkę lidera w środę po najdłuższym odcinku tegorocznego "Wyścigu ku słońcu", liczącym 212 kilometrów i obfitującym w pięć premii górskich. Jak jednak sam przyznał po zawodach, kluczowe dla losów rywalizacji będą dwa ostatnie etapy oraz jazda indywidualna na czas.

Dziś na pierwszy plan ponownie wrócili sprinterzy. Podczas czwartkowej czasówki wokół miejscowości Barbentane pod Awinionem kolarze walczyli na dystansie 25,5 km. Trasa nie była idealnie płaska. Znajdowały się na niej dwa podjazdy.

Michał Kwiatkowski, jako lider, zjechał z rampy startowej ostatni, znając rezultaty swoich rywali. Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott) wysoko zawiesił jednak poprzeczkę, wykręcając czas 30 minut i 26 sekund. Polak ostatecznie stracił do zwycięzcy jedenaście sekund. Jednak najważniejsze dla niego było powiększenie przewagi nad Luisem Leonem Sanchezem. Przed piątym etapem obu kolarzy dzieliło zaledwie pięć sekund w klasyfikacji generalnej, a po czasówce przewaga "Kwiato" wzrosła do 28 sekund. Natomiast na drugie miejsce w klasyfikacji wysunął się kolega Polaka z drużyny, Kolumbijczyk Egan Bernal, który traci do lidera 19 sekund.

W piątek podczas szóstego etapu kolarze przejadą 176,5 km z metą w Brignoles, do której poprowadzi czterokilometrowy zjazd. Transmisja od godziny 15:15 w Eurosporcie 1. Ośmioetapowy wyścig rangi World Tour zakończy się w niedzielę w Nicei.



Revivez le dernier kilomètre de @kwiato dans le contre-la-montre.



Relive @kwiato's last kilometre in the time trial. #ParisNicepic.twitter.com/LNWnBKJjNO — Paris-Nice (@ParisNice) March 14, 2019





Czołowa dziesiątka piątego etapu wyścigu Paryż-Nicea:

1 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 0:30:26

2 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:07

3 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:11

4 Tejay Van Garderen (USA) EF Education First 0:00:15

5 Daniel Martinez (Col) EF Education First

6 Egan Bernal (Col) Team Sky

7 Lawson Craddock (USA) EF Education First

8 Tom Scully (NZl) EF Education First 0:00:27

9 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:30

10 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 0:00:33

Czołowa dziesiątka klasyfikacji generalnej:

1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 17:23:00

2 Egan Bernal (Col) Team Sky 0:00:19

3 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:28

4 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:01

5 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep

6 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:05

7 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:09

8 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:19

9 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:01:22

10 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:25