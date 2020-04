Sukces "Wyścigu z pokoju". Prawie 1400 uczestników walczyło z Michałem Kwiatkowskim

Wyścig z Pokoju to wirtualne zmagania kolarzy jeżdżących na podłączonych do gry trenażerów. W rywalizacji uczestniczą kolarze z zawodowego peletonu, których osiągi podczas jazdy możemy błyskawicznie zobaczyć na ekranie.

Wirtualna rywalizacja w Formule E. Wielkie emocje w Eurosporcie Wyścigi... czytaj dalej » Projekt polskiego Eurosportu z firmą Zwift, która oferuje możliwość jazdy na specjalnych trenażerach, spotkał się z wielkim zainteresowaniem nie tylko kolarzy amatorów.

Na liczącej 40 kilometrów trasie Volcano Climb After Party każdy ze zgłoszonych mógł - z domu - zmierzyć się z zawodowymi kolarzami, byłymi i aktualnymi gwiazdami realnego, jak i wirtualnego peletonu.

Szansa, aby pokonać mistrza

W wirtualnym peletonie pojechali Kwiatkowski z Team INEOS, a także czterech kolarzy CCC Team – Matteo Trentin, Łukasz Wiśniowski, Michał Paluta i Kamil Gradek. Na trasie był też były świetny przed laty zawodnik, a obecnie menedżer CCC Team Piotr Wadecki. Wystartowali także reprezentanci kilku polskich zespołów.

Ustalono, że kolarze będą jechali w mieszance tzw. "Coffe Ride” oraz prawdziwego wyścigu. Pierwsze dwie pętle trasy zawodnicy mieli jechać luźno w tempie narzuconym przez liderów, a potem ścigać się mocno na ostatnim "kółku". Amatorzy jednak nie dostosowali się do tych wytycznych i jechali swoim tempem, często dużo szybszym. To sprawiło, że zgodnie z regulaminem nie byli pokazywani w telewizji.

Przed ostatnią pętlą sygnał do ostrzejszej jazdy dał Kwiatkowski: "Go, go, go – race starts!" - krzyknął.





Świetnie jechał Baranowski, który około ośmiu kilometrów przed metą miał trzy minuty przewagi nad Kwiatkowskim. Jeszcze kilka kilometrów przed finiszem był lepszy od mistrza świata z Ponferady z 2014 roku.

Ostatecznie to zawodnik teamu INEOS ukończył rywalizację przed naszym ekspertem, ale ”Ryba” nie ma się czego wstydzić. Zmagania kończyły się wjazdem pod wulkan.

Wyniki nie były najważniejsze.

W najbliższym czasie kolejne wirtualne wyścigi w Eurosporcie 1 i na naszych mediach społecznościowych na YouTubie i Facebooku.