Tragiczny w skutkach wypadek kolarza. "Mamy złamane serca"

Kangangi w ostatnich sezonach jeździł we wschodnio-afrykańskim zespole Team Amani. W weekend brał udział w wyścigu w Vermont.

Tam do pokonania na szutrowej trasie było 95 kilometrów, a przewyższenia wyniosły około 3000 metrów. Kenijczyk nie ukończył zmagań po kraksie.

Już po wyścigu okazało się, że zmarł w szpitalu.

Pozostają wyrwy

"Sule jest naszym kapitanem, przyjacielem, bratem. Jest także ojcem, mężem, synem" - napisał jego zespół w oświadczeniu.

"Gdy odchodzą giganci, pozostają wielkie wyrwy. Sule był gigantem. Zamiast prowadzić nas na czele stawki teraz poprowadzi nas jako gwiazda przewodnia, gdy będziemy walczyć o realizację jego marzeń" - dodano.

Źródło: Getty Images Suleiman Kangangi startował w przeszłości na szosie

W 2017 roku Kangangi zakończył na trzecim miejscu Tour du Rwanda. Wtedy był zawodnikiem niemieckiej ekipy Bike Aid. Potem, po serii gorszych występów na szosie, zdecydował się na jazdę w wyścigach szutrowych.

Kondolencje dla bliskich

Jego ostatnia ekipa, Amani, pomaga przede wszystkim młodym kolarzom ze wschodniej Afryki. Startują w niej zawodnicy z Rwandy, Ugandy czy Kenii.

"Mamy całkowicie złamane serca. Przekazujemy nasze najgłębsze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom, zespołowi Amani oraz Kenijczykom" - napisał organizator Vermont Overland Anslej Dickey. W zmaganiach wzięło udział około 900 uczestników.

Kolegę z tras pożegnał również legendarny brytyjski kolarz Chris Froome. "Odpoczywaj w pokoju" - napisał czterokrotny zwycięzca Tour de France.