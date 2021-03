Upadek i kontuzja czołowego sprintera. "Nie jest to zdjęcie, które chciałbym publikować"

Kolarz grupy UAE-Team Emirates miał upadek na piątkowym etapie wyścigu Saxo Bank Classic. 26-letni sprinter spadł z roweru na podjeździe, walcząc o punkty na premii górskiej. Złamanie nadgarstka wykazało dopiero zdjęcie rentgenowskie.

Zresztą pochwalił się nim sam kolarz. "Nie jest to zdjęcie, które chciałbym publikować, ale też jest to część kolarstwa" – napisał na swoim Instagramie przy fotografii uszkodzonego nadgarstka.



View this post on Instagram A post shared by Fernando Gaviria Rendon (@fernandogaviriarendon)





Miesiąc bez ścigania

"Po mocnym uderzeniu podczas wczorajszego Saxo Bank Classic u Fernando potwierdzono złamanie kości łódeczkowatej" – napisał w komunikacie na Twitterze zespół kolarza.

Gaviria został wycofany z wyścigu, na razie nie wiadomo, jak długo będzie trwała jego rehabilitacja. Mówi się o miesiącu.

"Chociaż wkrótce może wróci do treningu, to uraz ten wykluczy go z udziału w wyścigach na najbliższy miesiąc" – dodano w komunikacie.



After a heavy knock in yesterday's #E3SaxoBankClassic , it's confirmed @FndoGaviria sustained an avulsion fracture of the scaphoid which although should see him back to training very soon, will rule him out of racing for the next month or so.



Ánimo Fernando! pic.twitter.com/4BAmflt6zb — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 27, 2021

Podwójna walka z koronawirusem

Kolumbijczyk, który ma w dorobku dwa zwycięstwa etapowe w Tour de France, może mówić o dużym pechu. W ubiegłym roku dwa razy walczył z koronawirusem. Pierwszy raz miało to miejsce w marcu przy okazji rywalizacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 26-latek był jednym z pierwszych w peletonie z zakażeniem.

20 października z tego samego powodu został wycofany z kolarskiego wyścigu Giro d'Italia.