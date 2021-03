Wielkie ściganie we Włoszech. Kwiatkowski wśród faworytów

Imponujące zarobki kolarskich gwiazd. Polak przed mistrzem świata Zwycięzca... czytaj dalej »

Wyścig Mediolan - San Remo z roku 2017 zapisał się w historii polskiego kolarstwa. Po kapitalnym finiszu Kwiatkowski wyprzedził na ostatnich metrach Petera Sagana i Juliana Alaphilippe’a. Został pierwszym Polakiem, który triumfował w kolarskim monumencie. Do tych zaliczają się jeszcze: Wyścig Dookoła Flandrii, Paryż-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege i Il Lombardia.

Nie widział czy wygrał

"Kwiato", występujący wtedy w barwach grupy Sky, wpadł na metę właściwie koło w koło ze Słowakiem i Francuzem. – Na początku nie byłem pewnym wygranej. Musiałem poczekać na oficjalne ogłoszenie zwycięzcy – wspomina Polak.

Dwa lata później był trzeci. Wygrał Alaphilippe.

W sobotę również zobaczymy na trasie Kwiatkowskiego i znów możemy spodziewać się aktywnej jazdy Polaka, dla którego jest to jeden z ulubionych wyścigów w sezonie.

Zagadkowa forma

Forma kolarza INEOS Grenadiers jest jednak zagadką, bowiem na początku sezonu uczestniczył w kraksie w wyścigu Trofeo Laigueglia. W efekcie kolejne jego starty były nieudane. Nie dojechał do mety klasyka Strade Bianche, a wyścig Tirreno-Adriatico ukończył dopiero na 51. miejscu.

- Uwielbiam emocje związane z Mediolan - San Remo. Przez pierwszych sześć godzin masz sporo czasu do przemyśleń. W końcówce nie możesz przegapić nawet sekundy - napisał na Twitterze "Kwiato".



A lot to think about on the first 6 hours, not a second to miss in the decisive one. Love the excitement of this race! See you tomorrow @Milano_Sanremo@INEOSGrenadierspic.twitter.com/34owyHmwMq — Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 19, 2021





Ważna taktyka

Kolarze będą mieli do pokonania aż 299 km. Wystartują na przedmieściach Mediolanu, finiszując na liguryjskim wybrzeżu. Zdaniem zawodników wyścig jest najłatwiejszy do przejechania, a najtrudniejszy do wygrania. Trzeba umiejętnie rozłożyć siły i zaatakować w odpowiednim momencie. A to nigdy nie jest łatwe po ponad sześciu godzinach jazdy na rowerze.

Zdaniem ekspertów w gronie ścisłych faworytów są: Belg Wout van Aert (Jumbo-Visma), Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) oraz Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step). Wymienia się również nazwiska Michaela Matthewsa (Team BikeExchange), Włocha Matteo Trentina (UAE Team Emirates) oraz Kwiatkowskiego.

Oprócz kolarza INEOS Grenadiers wystartuje dwóch innych Polaków: Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) oraz Łukasz Wiśniowski (Qhubeka-Assos).

Transmisja wyścigu w Eurosport Playerze od godz. 12:45, a od godz. 14:25 również w Eurosporcie 1.