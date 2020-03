Kolarze zamknięci w hotelu na dłużej. "Teraz przynajmniej wiemy, na czym stoimy"

- Czekamy jeszcze na podpisanie certyfikatów, ale za chwilę opuścimy hotel. Czekamy na rozpoczęcie pakowania i powrót do Polski. Mam nadzieję, że szczęśliwie wrócimy do kraju i taka przygoda już się nie powtórzy - powiedział masażysta Jumbo-Visma Michał Szyszkowski. Członkowie zespołów oraz kolarze zostali poddani kwarantannie z powodu możliwego zarażenia koronawirusem. Z tego powodu odwołano również dwa ostatnie etapy wyścigu UAE Tour.

Sześć nowych przypadków koronawirusa w wyścigu UAE Tour Obecność... czytaj dalej » Wyścig zakończono w czwartek po pięciu z siedmiu planowanych etapów, gdy obecność koronawirusa wykryto u dwóch osób, których nazwisk nie podano. Jak dowiedział się nieoficjalnie Eurosport.pl, sprawa dotyczyła mechanika i masażysty grupy UAE Team Emirates.

Po przejściu badań większość ekip opuściła Zjednoczone Emiraty Arabskie w niedzielę, w tym polska CCC z Kamilem Gradkiem, brytyjski Ineos, w którego składzie był Michał Gołaś oraz niemiecka Bora-Hansgrohe Rafała Majki.

Kwarantannie poddano wszystkich, którzy mieli kontakt z zarażonymi. Skończyło się na trzech zespołach - to francuskie grupy Cofidis, Groupama-FDJ i rosyjska Gazprom.

Wszyscy pozostali zamknięci są na czwartym piętrze luksusowego hotelu w pobliżu toru Formuły 1 na wyspie Yas.

Źródło: PAP/EPA Hotel, w którym kwarantannie poddane są trzy kolarskie grupy



W środę obecność koronawirusa wykryto u kolejnych sześciu uczestników. Nie poinformowano, czy są to kolarze, czy członkowie ekip. Wiadomo, że nowe przypadki dotyczą dwóch Rosjan, dwóch Włochów, Kolumbijczyka i Niemca.



"Wyniki badań naszych kolarzy i członków sztabu były negatywne, ale w hotelu stwierdzono kilka wyników pozytywnych" - ogłosił team Groupama-FDJ.

W związku z tym ministerstwo zdrowia Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało, że kwarantannę przedłuża do co najmniej 14 marca.



- To swego rodzaju ulga. Trudno się żyje, kiedy nie znasz końca terminu i wiecznie czekasz na coś, co nie następuje. To musi być źródłem niepokoju i stresu. Teraz przynajmniej wiemy, na czym stoimy - przyznał szef ekipy Cofidis Thierry Vittu.



W poprzednich dniach jego relacje były dramatyczne. "Jesteśmy traktowani jak ofiary zarazy. Nasze pokoje nie były sprzątane, odkąd przyjechaliśmy tu pięć dni temu. Trzeba chodzić do windy, gdzie są pozostawione prześcieradła, mydła, ręczniki" - pisał w mediach społecznościowych.



Zwycięzcą zakończonego przedwcześnie wyścigu został Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott). Majka zajął piąte miejsce, Gradek był 77., a Gołaś - 79.