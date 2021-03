Czasówka dla Dennisa. Zmiana lidera Wyścigu Dookoła Katalonii

Rafał Majka (UAE-Team Emirates) zakończył 3. etapu wyścigu UAE Tour na 22. miejscu. Polak stracił do etapowego zwycięzcy Tadeja Pogacara dwie minuty i 11 sekund. UAE Tour na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu UAE Tour Tadej Pogacar. Kolarz UAE-Team Emirates prowadził również w klasyfikacji generalnej. UAE Tour na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) po triumfie na 4. etapie UAE Tour. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard po wygraniu 5. etapu UAE Tour. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), który wygrał 6. etap UAE Tour. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Około 40 km przed metą ostatniego etapu wyścigu UAE Tour doszło do kraksy, w której ucierpiał wicelider wyścigu Adam Yates (Ineos Grenadiers). Pelenon zwolnił po wypadku i poczekał na kolarza, który ucierpiał w zdarzeniu.

Do dziwnej sytuacji doszło podczas wyścigu jednodniowego Kuurne-Bruksela-Kuurne. Na jednym z zakrętów niektórzy kolarze z peletonu chcieli odrobinę skrócić drogę i wjechali na chodnik. Na nim był już pieszy, który w pośpiechu musiał się odsuwać. Zobacz tę sytuację.

Zobacz, co powiedział Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) po triumfie w wyścigu Strade Bianche kobiet. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas Strade Bianche kobiet. Wyścig wygrała Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx). Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 19 kilometrów przed metą upadek zaliczył Quinn Simmons. To był pechowy wyścig dla kolarza Trek-Segafredo, gdyż wcześniej miał defekt. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz niesamowity atak Mathieu van der Poela (Alpecin-Fenix) na 12 km do mety Strade Bianche. Do Holendra zdołali doskoczyć jedynie Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) oraz Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

Niedawny zwycięzca wyścigu Le Samyn Tim Merlier (Alpecin-Fenix) po raz drugi w ciągu tygodnia sięgnął po triumf w jednodniowym wyścigu kolarskim zaliczanym do Pucharu Belgii. Tym razem wygrał sprinterski finisz Grote prijs Jean-Pierre Monseré. Drugi był Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), a trzeci Timothy Dupont (Bingoal).

Michael Matthews startował do 3. etapu z pozycji lidera. Australijczyk z Team BikeExchange poniósł jednak zbyt dużą stratę na 14-kilometrowej trasie jazdy indywidualnej na czas, przez co stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nowym liderem został Stefan Bissegger, który na 3. etapie był najszybszy. Paryż - Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Bissegger (EF Education - Nippo), który wygrał 3. etap Paryż - Nicea oraz został nowym liderem wyścigu. Paryż - Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Remi Cavagna celował w wysoką lokatę na 4. etapie Paryż – Nicea. Francuz z Deceuninck - Quick Step miał jednak ogromnego pecha. Na ostatnim podjeździe Cavagna miał defekt, przez co został wyprzedzony przez peleton. Paryż – Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Primoż Roglić po wygraniu 4. etapu Paryż – Nicea. Kolarz Jumbo Visma został również nowym liderem wyścigu. Paryż – Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Tirreno – Adriatico, który zakończył się triumfem Wouta van Aerta (Jumbo Visma). Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 19 kilometrów przed metą 4. etapu Paryż - Nicea doszło do małej kraksy w peletonie. Na zjeździe wywrócił się Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) oraz David Gaudu (Groupama – FDJ). Zobacz tę sytuację. Paryż – Nicea na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 34 kilometry przed metą 2. etapu Tirreno – Adriatico na atak zdecydował się Egan Bernal. Do kolarza INEOS Grenadiers dołączył m.in. Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step). Szybko jednak ta akcja została skasowana. Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) po wygraniu 2. etapu Tirreno – Adriatico. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step) po wygraniu 5. etapu Paryż – Nicea. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Primoż Roglic (Jumbo-Visma) nie krył zadowoloenia po wygraniu drugiego etapu w tegorocznym wyścigu Paryż-Nicea. Zobacz, co powiedział Słoweniec. Transmisje z wyścigu na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) nie krył zadowolenia po wygraniu trzeciego etapu wyścigu Tirreno-Adriatico. Zobacz, co powiedział Holender. Transmisje z wyścigu na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 3,4 kilometra przed metą 3. etapu Tirreno-Adriatico doszło do kraksy, w której ucierpiał m.in. Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Transmisje z wyścigu na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 52 kilometry przed metą 5. etapu Tirreno – Adriatico Mathieu Van der Poel zdecydował się na samotny atak. Holender z Alpecin – Fenix szybko oderwał się od peletoniku i samotnie ruszył do mety. Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Tirreno – Adriatico, który zakończył się wygraną Mathieu Van der Poela (Alpecin – Fenix). Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Primoż Roglić miał ogromnego pecha na ostatnim, 8. etapie Paryż – Nicea. Słoweniec z zespołu Jumbo-Visma miał aż dwie kraksy. Po pierwszej zdołał wrócić do peletonu. Po drugiej, która miała miejsce na 20 km przed metą, nie dał rady dojść do głównej grupy.

Ogromny pech Primoża Roglicia na ostatnim etapie Paryż – Nicea. Kolarz Jumbo-Visma miał dwie kraksy, przez co odpadł z peletonu. Słoweniec walczył do końca, ale do pierwszej grupy stracił ponad trzy minuty, przez co nie miał szans na wygranie całego wyścigu.

Zobacz, co powiedział Magnus Cort Nielsen (EF Education – Nippo) po wygraniu ostatniego, 8. etapu Paryż – Nicea. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo groźnie wyglądający upadek miał Simon Carr podczas 6. etapu Tirreno – Adriatico. Kolarz EF Education – Nippo nie zauważył wysepki na środku drogi, przez co najpierw zahaczył o pachołek, a później uderzył w znak. Na szczęście Carr wstał o własnych siłach i wrócił na rower. Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

6. etap Tirreno – Adriatico zakończył się zwycięstwem Madsa Wurtza Schmidta (Israel Start-Up Nation), który znajdował się w grupie uciekinierów. Peleton przyjechał do mety minutę później, a najszybszy w peletonie był Tim Merlier. Belg musiał zadowolić się tylko siódmą lokatą. Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Mads Wurtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) po wygraniu 6. etapu Tirreno – Adriatico. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz materiał o kultowym podjeździe Alto de Angliru, z którym często musieli zmierzyć się kolarze startujący we Vuelta a Espana.

Maciej Bodnar ukończył 7. etap Tirreno – Adriatico, 10-kilometrową jazdę na czas, z wynikiem 11 minut i 43 sekundy. To nie pozwoliło kolarzowi BORA-hansgrohe objąć prowadzenia. Tirreno – Adriatico na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Filippo Ganna, który był faworytem do wygrania 7. etapu Tirreno Adriatico, trochę ponad 10-kilometrowej jazdy indywidualnej na czas, nie zdołał wywalczyć najlepszego czasu. Włoch z INEOS Grenadiers przegrał o pięć sekund ze Stefanem Kungiem.

Zobacz, co powiedział Wout van Aert (Jumbo-Vimsa) po wygraniu ostatniego, 7. etapu Tirreno – Adriatico. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) po wygraniu wyścigu Tirreno – Adriatico. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 11 km przed metą wyścigu Nokere Koerse Ludovic Robeet (Bingoal - Wallonie Bruxelles) oraz Damien Gaudin (Team Total Direct Energie) zdecydowali się na atak. Ta dwójka szybko oderwała się od towarzyszy z ucieczki i wspólnie popędziła do mety.

Zobacz, co wydarzyło się podczas wyścigu Nokere Koerse, który zakończył się pięknym triumfem Ludovica Robeeta z zespołu Bingoal - Wallonie Bruxelles. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Ludovic Robeet (Bingoal - Wallonie Bruxelles) po triumfie w wyścigu jednodniowym Nokere Koerse. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wtorkowa trasa o długości 18,5 km nie należała do najłatwiejszych. Walkę z czasem w pierwszej części utrudniał pofałdowany teren, a na ostatnich fragmentach kolarze musieli uważać na liczne zakręty oraz progi zwalniające.

Pierwszym zawodnikiem na starcie, po którym w Banyoles mogliśmy spodziewać się solidnego rezultatu, był Josef Cerny z Deceuninck–Quick-Step. Czech, który w poprzednim sezonie jeździł w barwach CCC Team, spisał się przyzwoicie, pokonując trasę w 23 minuty i 5 sekund. Dawało mu to pozycję lidera, lecz nie utrzymał jej długo.

Wynik Cerny'ego wyraźnie poprawił jeden z jego kolegów z Deceuninck–Quick-Step, Remi Cavagna. Francuski specjalista od "czasówek" uporał się z wyzwaniem ponad pół minuty szybciej od Czecha (22:33).

Nowy lider z niepokojem obserwował jednak przebieg rywalizacji, gdy na trasę wyjechał jeden z głównych kandydatów do etapowego zwycięstwa Rohan Dennis. Zawodnik ekipy Ineos Grenadiers nieznacznie urywał kolejne sekundy z czasu wypracowanego przez Cavagnę i ostatecznie udało mu się osiągnąć najlepszy wynik dnia – 22 minuty i 27 sekund. Australijczyk cieszył się z triumfu na wtorkowej trasie, swojego pierwszego w barwach Ineosu, lecz to nie on w brytyjskim zespole ma walczyć w Hiszpanii o klasyfikację generalną.

Oglądaj Wideo: Eurosport Finisz Rohana Dennisa na 2. etapie Volta a Catalunya

Zmiana lidera

W tej roli w kolejnych dniach powinni rywalizować przede wszystkim Richie Porte oraz Adam Yates, którzy po wtorkowych zmaganiach awansowali odpowiednio na czwarte i piąte miejsca w "generalce".

Jeszcze lepsze rezultaty w kontekście walki o triumf w całym wyścigu zanotowali Almeida z Deceuninck-QuickStep (22:54) i Brandon McNulty z UAE Team Emirates (22:55). Portugalczyk uzyskał trzeci czas dnia, tylko za Dennisem i Cavagną, którzy jechali we własnej lidze. W połączeniu z rezultatami inauguracyjnego etapu to Almeida mógł cieszyć się z przejęcia koszulki lidera wyścigu. Jego przewaga nad McNultym w klasyfikacji generalnej wynosi jednak niespełna sekundę, co zwiastuje wielkie emocje w kolejnych dniach zmagań.

Oglądaj Wideo: Eurosport Finisz Joao Almeidy na 2. etapie Volta a Catalunya

Górskie wyzwanie

W środę kolarzy czeka najdłuższy etap tegorocznej edycji wyścigu dookoła Katalonii (203,1 km). Teren będzie wznosić się od samego startu, a zmagania zakończy finałowa wspinaczka do stacji narciarskiej Vallter 2000 (11,1 km; śr. 7,6 proc.).

Transmisja z 3. etapu wyścigu dookoła Katalonii tylko w Eurosport Playerze od godz. 15:15. Skrót etapowych wydarzeń od 17:25 w Eurosporcie 1.