Polak winny groźnego wypadku, pojawiło się żądanie dodatkowej kary. "Żeby przemyślał"

Do zbiorowego niebezpiecznego zdarzenia doszło tuż za półmetkiem 273-kilometrowej trasy.

Maciejuk próbował doścignąć czoło peletonu i zjechał na pobocze. W pewnym momencie wjechał w kałużę, poślizgnął się i stracił panowanie nad rowerem. Niekontrolowany manewr spowodował, że ponownie znalazł się na szosie, niestety powodując przy okazji karambol.

Polak uniknął upadku, przewróciło się za to czterdziestu innych kolarzy. Niektórzy z nich musieli wycofać się z dalszej jazdy.

Wypadek okazał się opłakany w skutkach także dla samego Maciejuka. Zawodnika teamu Bahrain Victorious, oficjalnie uznano za sprawcę kraksy, został zdyskwalifikowany przez sędziów.

Złamał kilka zasad

Zachowanie młodego Polaka od razu pod lupę wzięli także eksperci. Jeden z nich, Michael Rogers, delegat ds. innowacji w UCI, wymienił kilka zasad, które złamał zawodnik.

"Przykro widzieć takie rzeczy. Tej kraksy można było łatwo uniknąć" - stwierdził. I wyliczył: "Po pierwsze, trzeba pozostać na drodze - unikać ścieżek, chodników, zatoczek. Po drugie, używać hamulców. Po trzecie, szanować swoich kolegów i na nich uważać".

Maciejuk naraził się na ostrą krytykę. W słowach nie przebierali kibice, mocno zareagował też były australijski kolarz Mark Renshaw, który obciążyłby 23-latka poważniejszymi konsekwencjami.

"Patrzenie na takie kraksy boli. Filip Maciejuk zasłużył, żeby zostać wyrzucony z wyścigu. Wykluczyłbym go na kilka dodatkowych tygodni, żeby przemyślał sobie to, co zrobił. Z nadzieją, że powstrzyma to innych młodych kolarzy przed zrobieniem tego samego" - stwierdził.

Jednak mało prawdopodobne, aby UCI nałożyła na Polaka dodatkową karę.

Przeprosił. "To nie powinno się zdarzyć"

Maciejuk mocno przeżył całą sytuację. Po wszystkim kilkukrotnie przeprosił kolegów z peletonu, umieszczając wpisy w mediach społecznościowych.

"Bardzo przepraszam za mój błąd i spowodowanie dzisiejszej kraksy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy w niej uczestniczyli, są zdrowi i bezpieczni. To nie powinno się zdarzyć i był to duży błąd w mojej ocenie" - zareagował.

Najbardziej prestiżowy belgijski klasyk wygrał po samotnej ucieczce Słoweniec Tadej Pogacar.

Wyniki 107. edycji Dookoła Flandrii, Brugia - Oudenaarde (273,4 km), mężczyźni:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 6:12.07

2. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Deceuninck) strata 16 s

3. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 1.12

4. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

5. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost)

6. Stefan Kueng (Szwajcaria/Groupama-FDJ)

7. Kasper Asgreen (Dania/Soudal Quick-Step)

8. Fred Wright (Wielka Brytania/Bahrain Victorious) ten sam czas

9. Matteo Jorgenson (USA/Movistar) 1.19

10. Matteo Trentin (Włochy/UAE Team Emirates) 2.49

...

. Kamil Małecki (Polska/Q36.5) nie ukończył

. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) nie ukończył

. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) zdyskwalifikowany