Polak doprowadził do ogromnej kraksy i został zdyskwalifikowany. Efekt domina

Oglądaj kolarstwo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

W połowie słynnego wyścigu, na 141. kilometrze, doszło do ogromnego zbiorowego upadku, w którym brało udział około 40 kolarzy. Sędziowie za sprawcę kolizji uznali 23-letniego Maciejuka, który nie odniósł żadnych obrażeń. Kolumbijski kolarz zderzył się z samochodem. Kamera uchwyciła dramatyczny wypadek Juan Sebastian... czytaj dalej »

Polak przyznał się do błędu

Zawodnik Bahrain Victorious, jadąc poboczem drogi z lewej strony, przyspieszył i próbował doścignąć czoło peletonu. W pewnym momencie wjechał w dołek na mokrej trawie, stracił równowagę i wpadł na szosę między wyprzedzających go zawodników, czym spowodował olbrzymią kraksę. To był efekt domina.

Ucierpiało w niej kilkudziesięciu kolarzy, wśród nich m.in. Belg Wout Van Aert (Jumbo-Visma), który kilka dni temu po raz drugi wygrał E3 Saxo Bank Classic. W gronie pechowców byli także m.in. Francuz Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) i Amerykanin Nelson Powless (EF Education-EasyPost), którzy dość szybko się pozbierali i mogli kontynuować jazdę po wymianie uszkodzonych rowerów.

Z kolei Belg Tim Wellens, pomocnik Słoweńca Tadeja Pogacara w UAE Team Emirates, poważnie ucierpiał i musiał się wycofać z rywalizacji. Podobny los spotkał m.in. Brytyjczyka Bena Turnera z zespołu Ineos i Słowaka Petera Sagana z TotalEnergies.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ogromna kraksa na 142 km przed metą Wyścigu dookoła Flandrii, Polak zdyskwalifikowany

"Bardzo przepraszam za mój błąd i spowodowanie dzisiejszej kraksy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy w niej uczestniczyli są zdrowi i bezpieczni. To nie powinno się zdarzyć i był to duży błąd w mojej ocenie" – zareagował Maciejuk w mediach społecznościowych.



I’m really sorry for my mistake and causing the crash today. I hope all those involved are in good health and safe.This should not happen and was a big error in my judgement. — Filip (@FilipMaciejuk) April 2, 2023





Nie był to jedyny niebezpieczny incydent na trasie niedzielnego wyścigu. Ponad 70 km przed metą doszło do poważnej kolizji w środku grupy po zderzeniu Mateja Mohoricza z Biniamem Girmayem. Jadący za nimi kolarze nie mieli czasu na reakcję i wpadli na przewracających się zawodników.