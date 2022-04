Kolejny popis Van der Poela, pech Pogacara. Kosmiczny finisz wyścigu Dookoła Flandrii

Atak Tadeja Pogacara ok. 55 km przed metą Dookoła Flandrii. Słoweniec z ekipy UAE-Team Emirates zlikwidował ucieczkę, jadącą od początku wyścigu przed peletonem.

Atak Pogacara ok. 55 km przed metą Dookoła Flandrii

Atak Pogacara ok. 55 km przed metą Dookoła Flandrii

Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) wygrał zaliczany do pięciu kolarskich monumentów wyścig Dookoła Flandrii. Na finiszu pokonał swojego rodaka Dylana van Baarle (Ineos Grenadiers) i Francuza Valentina Madouasa (Groupama-FDJ).

Pechowa niedziela Alana Banaszka. Stracił koszulkę lidera wyścigu Dookoła Tajlandii Alan Banaszek... czytaj dalej »

Oglądaj kolarstwo w Eurosporcie i Playerze

"Flandryjska Piękność", jak nazywany jest belgijski monument, to jeden z pięciu najważniejszych wyścigów jednodniowych w sezonie. Peleton wyruszył na trasę z rynku w Antwerpii. Kolarze mieli do pokonania 272,5 km z metą w Oudenaarde.

Wśród najlepszych zawodników świata do rywalizacji przystąpiło pięciu Biało-Czerwonych: Filip Maciejuk (Bahrain Victorious), Szymon Sajnok (Cofidis), Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), Łukasz Wiśniowski (EF Education-EasyPost) i Maciej Bodnar (TotalEnergies).

Pogacar i van der Poel zostawili rywali w tyle

Niemal od samego startu obserwowaliśmy próby rozerwania peletonu przez kilkuosobowe grupy śmiałków. Były to jednak dość chaotyczne ataki, które nie miały szans, by zakończyć się powodzeniem.

Najważniejsza akcja dla losów wyścigu rozegrała się na 55. kilometrze przed metą. Z rozciągniętego peletonu wyskoczył Pogacar (UAE Team Emirates), po czym błyskawicznie znalazł się na czele stawki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Atak Pogacara ok. 55 km przed metą Dookoła Flandrii

Znakomity Słoweniec nie był jednak sam. W ucieczce uczestniczyli jeszcze Holendrzy van der Poel (Alpecin-Fenix), Dylan van Baarle (Ineos Granadiers), Francuz Valentin Madouas (Groupama-FDJ) i Brytyjczyk Fred Wright (Bahrain Victorious). W pewnym momencie przewaga tej grupy nad peletonem wynosiła ponad minutę.

Jednak na 20. kilometrze przed metą w grze byli już tylko van der Poel i Pogacar. Dwaj wielcy kolarze mocniej nacisnęli na pedały, błyskawicznie gubiąc pozostałą trójkę.

Potem byliśmy świadkami pasjonującej walki - prowadził raz jeden, raz drugi. Na wąskich i brukowych podjazdach obaj dawali z siebie absolutne maksimum. Wszystko wyglądało więc na to, że losy zwycięstwa w tegorocznym Ronde van Vlaanderen rozstrzygnął się na ostatnich metrach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Walka Pogacara i van der Poela na ostatnim podjeździe wyścigu Dookoła Flandrii

Nieprawdopodobny finisz. Pogacar się pogubił

I tak było. Najpierw wzajemnie spoglądali na siebie i wyczekiwali. Robili to tak długo, że goniący ich van Baarle i Madouas znaleźli się tuż za nimi.

Van der Poel miał jednak wszystko pod kontrolą. Ruszył jako pierwszy i wygrał. 27-latek odniósł drugie piękne zwycięstwo w tym tygodniu. W środę okazał się najlepszy w jednodniowym belgijskim klasyku Dwars door Vlaanderen.

Oglądasz Wideo: Eurosport Mathieu van der Poel wygrał wyścig Dookoła Flandrii

Prawdziwy dramat spotkał za to Pogacara. Słoweniec dał się przyblokować i na ewentualną reakcję było już za późno. W konsekwencji 23-latek linię mety przekroczył dopiero jako czwarty, co kompletnie go załamało. Drugi był van Baarle, a trzecie Madouas.

Polacy nie odegrali żadnych znaczących ról.

Oglądasz Wideo: Eurosport Mathieu van der Poel po zwycięstwie w wyścigu Dookoła Flandrii

Wyniki:

1. Mathieu van der Poel (Holandia/Alpecin-Fenix) 6:18.30

2. Dylan van Baarle (Holandia/Ineos Grenadiers)

3. Valentin Madouas (Francja/Groupama-FDJ)

4. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas

5. Stefan Kueng (Szwajcaria/Groupama-FDJ) strata 2 s

6. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Victorious) ten sam czas

7. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain-Victorious) 11

8. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 48

9. Christophe Laporte (Francja/Jumbo-Visma)

10. Alexander Kristoff (Norwegia/Intermarche-Wanty-Gobert) obaj ten sam czas

...

84. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain-Victorious) 10.13

92. Stanisław Aniołkowski (Polska/Bingoal Pauwels Sauces WB)

93. Szymon Sajnok (Polska/Cofidis) obaj ten sam czas

Łukasz Wiśniowski (Polska/EF Education-EasyPost) nie ukończył

Maciej Bodnar (Polska/TotalEnergies) nie ukończył