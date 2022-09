Zwycięzca Tour de France powraca do rywalizacji

Zobacz podsumowanie rywalizacji Jonasa Vingegaarda z Tadejem Pogacarem w Tour de France. Magazyn Unlock the Power of Sports w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Rywalizacja Vingegaarda z Pogacarem

The Power of Sport: Rywalizacja Vingegaarda z Pogacarem

Oglądaj kolarstwo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

W lipcu 25-letni Vingegaard triumfował w Tour de France, wyprzedzając drugiego Słoweńca Tadeja Pogaczara i trzeciego Brytyjczyka Gerainta Thomasa. Został drugim Duńczykiem, który wygrał tę prestiżową imprezę, 26 lat po Bjarne Riisie.

W wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w dzienniku "Ekstra Bladet" tłumaczył potrzebą odpoczynku swoją dwumiesięczną przerwę w startach.

- Sensowne jest być chronionym od czasu do czasu, mieć możliwość odprężenia się. To był dla mnie dobry czas. Rzadko zdarzają się kolarzowi dwa miesiące bez ścigania, ale zespół pozwolił mi to zrobić i bardzo się z tego cieszę - powiedział.

W międzyczasie Vingegaard nie wystartował ani w wyścigu Dookoła Danii na swoich szosach, ani w mistrzostwach świata w australijskim Wollongongu, ku wielkiemu rozczarowaniu selekcjonera reprezentacji Andersa Lunda.

W wyścigu rozpoczynającym się we wtorek w chorwackim Osijeku Duńczyk znów będzie rywalizował m.in. z Thomasem, liderem brytyjskiej grupy Ineos-Grenadiers.

W przeszłości w Chorwacji wygrywali tej klasy kolarze co Włoch Vincenzo Nibali (2017) czy Brytyjczyk Adam Yates (2019). Przed rokiem najlepszy okazał się Brytyjczyk Stephen Williams, a dwa lata temu z powodu pandemii wyścig nie odbył się.

W edycji 2015 Cro Race na najwyższym stopniu podium stanął Maciej Paterski, a trzeci był Sylwester Szmyd.

Z polskich kolarzy na liście startowej w tym roku są Michał Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Filip Maciejuk (Bahrain-Victorious) oraz sześcioosobowa ekipa HRE Mazowsze Serce Polski.

Sześcioetapowy wyścig zakończy się w niedzielę w Zagrzebiu. Transmisje z całego wyścigu w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.



#CRORace



Our final stage race of the year! We will see Jonas and @MilanVader1 back in actionpic.twitter.com/WWETDWX410 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 26, 2022