Kwiatkowski poświęcił się dla Froome'a. Dojechał daleko za najlepszymi

- Cieszę się, że znalazłem się na podium, ale kiedy jest się tak blisko zwycięstwa, to myślisz tylko o tym. Chciałem dzisiaj wygrać, ale Julian Alaphilippe był najsilniejszy. Na finiszu miał najmocniejsze "nogi". - powiedział Michał Kwiatkowski, który Mediolan - San Remo zakończył na 3. miejscu.

Końcówka drugiego dnia rywalizacji w wyścigu Criterium du Dauphine. Na drugim etapie z Mauriac do Craponne-sur-Arzon zwyciężył Dylan Teuns z ekipy Bahrain Merida. Belg jest także liderem klasyfikacji generalnej.

Kwiatkowski był widoczny na poniedziałkowym etapie z Mauriac do Craponne-sur-Arzon, który liczył 180 kilometrów. Polak wkrótce po starcie wziął udział w ucieczce. Indywidualny sukces nie był mu jednak dany tego dnia.

Ciężka praca Polaka

Kwiatkowski dostał polecenie od kierownictwa zespołu i musiał opuścić grupę uciekinierów, by zaczekać na Chrisa Froome'a, który miał defekt. Polak ciężko pracował, by lider Team Ineos doszedł najlepszych. Kiedy już udało się dojść peleton, "Kwiato" w pocie czoła pracował na czele stawki, by dogonić uciekinierów.

Bardzo zmęczony Kwiatkowski odpuścił już walkę na najtrudniejszym podjeździe na etapie - Cote de Saint-Victor-sur-Arlanc. Froome dojechał do mety w dziewięcioosobowej grupie, zaledwie 13 sekund za Theunsem. "Kwiato" stracił do zwycięzcy blisko 14 minut i spadł z 10. na 68. miejsce w klasyfikacji generalnej.









Wykorzystał okazję

Udany początek Kwiatkowskiego w Dauphine Michał... czytaj dalej » Theuns, zwycięzca Tour de Pologne w 2017 roku, wyprzedził na finiszu 180-kilometrowej trasy towarzysza ucieczki Francuza Guillaume'a Martina (Wanty-Gobert) i Duńczyka Jakoba Fuglsanga (Astana). Było to pierwsze zwycięstwo 27-letniego Belga w Dauphine. W klasyfikacji generalnej Theuns wyprzedza Martina o trzy sekundy i Fuglsanga o 20.

- W kolarskim kalendarzu Dauphine jest jednym z największych wyścigów tygodniowych. Na finałowym odcinku udało mi się wykorzystać okazję. Czekałem na to zwycięstwo półtora roku. Często przyjeżdżałem drugi czy trzeci, szczególnie na Vuelta a Espana. Jestem dumny, że zdobyłem koszulkę lidera i chcę ją utrzymać. Jutro nie powinno być problemów, a w środowej czasówce dam z siebie wszystko - powiedział na mecie triumfator.



We wtorek czeka kolarzy odcinek bardziej sprzyjający sprinterom - z Puy-en-Velay do Riom (177 km). Wyścig po ośmiu etapach zakończy się 16 czerwca w Champery.

Źródło: Getty Images Michał Kwiatkowski pomaga Chrisowi Froome'owi



Wyniki 2. etapu (Mauriac - Craponne-sur-Arzon, 180 km):



1. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida 4:12.41

2. Guillaume Martin (Francja/Wanty-Gobert) ten sam czas

3. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) strata 13 s

4. Thibaut Pinot (Fracja/Groupama-FDJ)

5. Michael Woods (Kanada/EF Education First)

6. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) wszyscy ten sam czas

...

47. Paweł Bernas (Polska/CCC Team) strata 5.34

78. Michał Kwiatkowski (Polska/Team INEOS) 13.43

135. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 21.54



Klasyfikacja generalna po 2 etapach:

1. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida 7:37.03

2. Guillaume Martin (Francja/Wanty-Gobert) strata 3 s

3. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 20

4. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) 21

5. Nairo Quintana (Kolumiba/Movistar) 24

6. Michael Woods (Kanada/EF Education First) ten sam czas

...

55. Paweł Bernas (Polska/CCC Team) strata 9.35

68. Michał Kwiatkowski (Polska/Team INEOS) 13.54

128. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 32.51