Stan Jakobsena był bardzo poważny. Kolarz został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu, gdzie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W piątek został z niej wybudzony, a stan się ustabilizował.

- Fabio Jakobsen jest przytomny, spełnia polecenia. Został odłączony od respiratora i oddycha samodzielnie – mówił wicedyrektor placówki ds. lecznictwa dr Paweł Gruenpeter.

Groenewegen, sprawca wypadku, złamał obojczyk. Za swoje karygodne zachowanie został oficjalnie wykluczony z Tour de Pologne.

Planckaert, który w przeszłości zdobywał zieloną koszulkę Tour de France (1988) i wygrywał wyścig Paryż-Roubaix (1990), martwi się o przyszłość obu kolarzy.

- Ofiarą jest nie tylko Jakobsen. Ofiarą jest również Groenewegen. Oczywiście znacznie bardziej ucierpiał ten pierwszy, ale biorę pod uwagę możliwość, że obaj mogą zniknąć z zawodowego kolarstwa. Byłaby to ogromna strata – mówił Planckaert w rozmowie z serwisem "Sporza".

- Najważniejsze jest teraz zdrowie Jakobsena. Mam nadzieję, że będzie w stanie wciąż prowadzić normalne życie. Nie zapominajmy jednak o Groenewegenie. Jak on teraz będzie funkcjonował? Po tym, co zrobił, nikt w peletonie nie będzie go szanował. Nie chciałbym być na jego miejscu. Boję się o jego dalszą karierę tak samo, jak o przyszłość Fabio. Dylan już do końca kariery będzie napiętnowany – dodał Belg.

Zawieszenie

Według ostatnich informacji, Groenewegen został zawieszony przez swój zespół Jumbo-Visma.

"Dylan nie weźmie udziału w żadnym wyścigu do momentu, kiedy decyzję w sprawie wypadku podejmie UCI (Międzynarodowa Unia Kolarska)", napisano w komunikacie.

Konsekwencje mogą być bardzo poważne. Prokurator w Katowicach wszczął śledztwo w sprawie makabrycznego zdarzenia. Holendrowi grozi proces cywilny. Groenewegena do sądu chce również podać szef grupy Jakobsena Patrick Lefevere.