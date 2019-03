Rozpędzeni kolarze wpadli na pieszego. Rafał Majka wśród poszkodowanych

08.08 | Zaraz po przylocie do Polski brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro Rafał Majka był gościem "Faktów po Faktach". Kolarz powiedział, że teraz chce ucałować żonę, planuje kupić prezenty swoim kolegom z drużyny, a szczęśliwy rower... wstawi do kolekcji do piwnicy.

W środę na pierwszym etapie wyścigu Tirreno-Adriatico rozgrywano drużynową jazdę na czas. Ekipa Bora-Hansgrohe pędziła ulicami jednego z włoskich miasteczek. Kolarze jechali bardzo szybko, mimo że jezdnia była śliska po opadach deszczu.



Pedestrian takes out Majka, Gatto in Tirreno-Adriatico TTT #TirrenoAdriaticohttps://t.co/6VinTARcMwpic.twitter.com/FPP2BeW093 — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) 13 marca 2019





Uderzyli z impetem

Kraksa na trasie wyścigu Paryż-Nicea. Kwiatkowski nadrobił straty do lidera Michał... czytaj dalej » W pewnym momencie na pasy przed kolarzami wyszedł przechodzień. Na dobrze zabezpieczonej trasie mężczyzny w ogóle nie powinno tam być. Tymczasem on nawet nie spojrzał, czy ktoś nie nadjeżdża. Kilku kolarzy zdołało go ominąć, między innymi Słowak Peter Sagan. Ale Majka i Oscar Gatto uderzyli w niego z wielkim impetem.

Po kilku minutach poobijani ruszyli w dalszą drogę, a przechodzień leżał nieprzytomny na jezdni. Jak poinformował Rai Sport, mężczyzna przeżył kolizję i po pewnym czasie odzyskał świadomość.

Mimo wypadku Sagan wraz z czterema kolegami pognali do mety. Zakrwawieni Majka i Gatto dołączyli do nich już za jej linią. Ich zespół stracił do zwycięzców z Dimension Data 23 sekundy. Nie to jednak było w środę najważniejsze...

"Trzymał się za żebra, był obolały"

- Pierwszy etap Tirreno-Adriatico za nami, niestety wyścig rozpoczął się pechowo - relacjonuje dziennikarz Eurosportu Adam Probosz.

- Rafał Majka wziął udział w kraksie. Dla niego 13 marca okazał się pechowy. Widziałem go zaraz po dojeździe do mety. Trzymał się za żebra, był obolały, bardzo skrzywiony i miał rozbite oko. Miał konsultację medyczną w autokarze i myślę, że nic wielkiego się nie stało, bo nie pojechał do szpitala na badania, tylko do hotelu. Taka była decyzja lekarza i dyrektorów grupy Bora-Hansgrohe. Mam nadzieję, że to tylko potłuczenia, które oczywiście dadzą mu się we znaki w tym wyścigu. Nastroje w grupie są grobowe - zdradził dziennikarz.

Kolarze Bora-Hansgrohe są w szoku.

- Naprawdę nie rozumiem, jak mogło do tego dojść. Jest mi bardzo przykro, z powodu wypadku moich kolegów z drużyny i tego człowieka. Źle, że coś takiego się stało. Chcieliśmy jechać bezpiecznie, ale niestety takie rzeczy się zdarzają - powiedział na mecie Daniel Oss, któremu szczęśliwie udało się minąć nieuważnego pieszego.