Zobaczyła wypadek i napisała do męża. "Nie jestem pewna, czy chcę to zrobić"

Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. Kilku zawodników rywalizujących w Igrzyskach Wspólnoty Narodów w konkurencji scratch, zderzyło się przy dużej prędkości. Jeden z nich, Brytyjczyk Matt Wallis, przeleciał przez barierki i wpadł w grupkę kibiców.

Służby medyczne zajmowały się kolarzem przez ponad pół godziny, następnie zabrała go karetka. Ucierpiało również dwóch kibiców, ale na szczęście nie stało się im nic poważnego.



Nuts #velodrome#crash#cycling#CommonwealthGamespic.twitter.com/KkPxZzSjhC — Freddie King (@Freddie12989163) July 31, 2022





Coraz większe prędkości

Zdaniem Kenny, organizatorzy zawodów muszą bardziej brać pod uwagę bezpieczeństwo kolarzy i fanów, albowiem może być tylko gorzej.

- Sądzę, że wypadki będą coraz gorsze, a wszystko z powodu większych prędkości i coraz bardziej ekstremalnych pozycji podczas jazdy – powiedziała.

- W pewnym momencie UCI (Międzynarodowa Unia Kolarska) będzie musiała się tym zająć. Może rozwiązaniem byłoby zainstalowanie odpowiednich osłon, bo Matt nie powinien móc z taką łatwością dostać się na szczyt i wpaść w publiczność. To strasznie niebezpieczne – podkreśliła.

Miała wątpliwości

30-latka widziała wypadek i zaczęła się zastanawiać, czy sama powinna wystartować w zawodach.

- Przeszło mi to przez myśl, napisałam do mojego męża Jasona: "Nie jestem pewna, czy chcę to zrobić". Patrzysz na wszystko z innej perspektywy, kiedy wydarzy się coś takiego – tłumaczyła.

Ostatecznie wzięła udział w wyścigu punktowym rozgrywanym w ramach konkurencji omnium i zajęła 13. miejsce.

Źródło: Getty Images Laura Kenny ma w dorobku pięć złotych medali olimpijskich

Inny kolarz złamał obojczyk

Wypadek z udziałem złotego medalisty igrzysk olimpijskich w Tokio nie był jedynym, który miał miejsce na welodromie w Birmingham. Wcześniej w wyniku kolizji ucierpiał Anglik Joe Truman, który pędził z prędkością 72 km/h. Po upadku od razu stracił przytomność. W szpitalu okazało się, że doznał wstrząsu mózgu i ma złamany obojczyk.