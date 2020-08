"Stał się cud". Potrącona kolarka odzyskała świadomość po trzech miesiącach od wypadku

Video: tvn24

Samochód wjechał w trenujące kolarki

02.06.2020 l W poniedziałek ok. godziny 16:30 w Wilkowicach koło Bielska-Białej w dwie rowerzystki wjechał jadący z naprzeciwka samochód. Obie kolarki zostały przetransportowane do szpitali w Sosnowcu i Bielsku-Białej. We wtorek rano ich stan nadal był ciężki. Jak dowiedział się Eurosport.pl, jedną z poszkodowanych jest Rita Malinkiewicz, wielokrotna reprezentantka Polski w kolarstwie górskim. Policja poszukuje świadków wypadku.

