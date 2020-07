Nowe wieści w sprawie potrąconych kolarek. Rehabilitacja daje oszałamiające efekty

02.06.2020 l W poniedziałek ok. godziny 16:30 w Wilkowicach koło Bielska-Białej w dwie rowerzystki wjechał jadący z naprzeciwka samochód. Obie kolarki zostały przetransportowane do szpitali w Sosnowcu i Bielsku-Białej. We wtorek rano ich stan nadal był ciężki. Jak dowiedział się Eurosport.pl, jedną z poszkodowanych jest Rita Malinkiewicz, wielokrotna reprezentantka Polski w kolarstwie górskim. Policja poszukuje świadków wypadku.

Od tygodni nieprzytomna, jej koleżanka po rekonstrukcji twarzy. Śmiertelnie ryzykowny trening W Ritę i... czytaj dalej » Tragedia wydarzyła się 1 czerwca po południu, na prostym odcinku drogi w Wilkowicach. W dwie jadące na trening kolarki wjechała czołowo kierująca oplem 58-letnia kobieta, która z nieustalonych dotąd przyczyn znalazła się na niewłaściwym pasie drogi. Była reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz została w bardzo ciężkim stanie przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu. Katarzyna Konwa w stanie zagrożenia życia trafiła do szpitala w Bielsku-Białej, gdzie przeszła szereg skomplikowanych operacji.

- Z zabezpieczonego w toku śledztwa monitoringu wynika, że obie uczestniczące w wypadku rowerzystki poruszały się prawidłowo - przekazała Eurosportowi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. - Ustalenia w zakresie przyczyn zjechania przez kierującą samochodem na przeciwległy pas ruchu nadal trwają - dodała.

Wielkie postępy w rehabilitacji

Kilkanaście dni temu Katarzyna opuściła szpital i została przeniesiona do ośrodka rehabilitacyjnego w Limanowej. Czuje się coraz lepiej.

- Każdego dnia następuje minimalna poprawa i mam nadzieję, że tak już zostanie - mówi w rozmowie z Eurosport.pl Marek Konwa, który od dwóch tygodni może towarzyszyć żonie w limanowskim ośrodku. - Na razie jest jednak za wcześnie na ostateczne oceny na temat tego, jak potoczy się rehabilitacja. Po tak ciężkim, wielonarządowym urazie pewne jest tylko to, że powrót do pełnej sprawności będzie trwał nawet kilka lat. O ile w ogóle będzie możliwy - dodaje ostrożnie.

Przed kilkoma dniami opublikował w mediach społecznościowych film przedstawiający pierwsze efekty rehabilitacji Katarzyny. Jej postępy robią wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę obrażeń doznanych w wypadku.



Wyświetl ten post na Instagramie. Dzisiaj odwiedziłem Kasie po tygodniu pobytu w domu a tu taka niespodzianka Żona przybywa aktualnie w ośrodku rehabilitacyjnym RehStab w Limanowej, Dyrekcja i Personel czyni cuda jak widać... Dziękuje bardzo za Wasza Nieocenioną Pomoc do tej pory! #strongrittandkate @konewki Post udostępniony przez Marek Konwa (@marek_konwa) Lip 16, 2020 o 9:51 PDT





- Kości wszystkich kończyn były złamane, nogi nawet w kilku miejscach. Złamany kręgosłup na odcinku piersiowym. Bardzo mocno ucierpiała głowa i twarz. Połamane były oczodoły, szczęka i żuchwa, uszkodzony język. Przed nami kolejne rekonstrukcje i plastyka części twarzy - wylicza olimpijczyk.

I dodaje:

- Trudno dziś mówić o przyszłości, ale na pewno życie Kasi nie będzie już takie, jak do tej pory, chociaż będziemy walczyć do końca, żeby w możliwie największym stopniu wróciło do normalności. Mam nadzieję, że wróci do domu jeszcze w tym roku. Robi bardzo szybkie postępy, więc może zrobi nam też niespodziankę. Ale na obecną chwilę czas nie jest ważny. Dziękujemy Bogu, że Kasia jest z nami tutaj.

Źródło: Marek Konwa Katarzyna Konwa podczas zajęć rehabilitacyjnych w klinice w Limanowej

Powoli poprawia się stan Rity Malinkiewicz

Konwa cieszy się również z dobrych informacji płynących ze szpitala, w którym przebywa Rita Malinkiewicz.

- Jej stan jest stabilny, a leki utrzymujące ją w stanie śpiączki farmakologicznej zostały już jakiś czas temu odstawione. Nadal wszyscy czekamy, aż odzyska przytomność. Bardzo pozytywne wieści są takie, że zaczęła poruszać kończynami i reaguje na głosy - mówi z nadzieją Konwa.

W internecie cały czas trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację obu dziewczyn. W nagłośnienie sprawy i promocję zbiórki zaangażowali się byli i obecni kolarze, m.in. Przemysław Niemiec, Michał Gołaś, Łukasz Owsian, drużyna Mazowsze Serce Polski. Akcja wykroczyła również poza granice Polski. Dołączyli do niej kolarscy mistrzowie świata Peter Sagan i Mads Pedersen oraz kilkukrotny triumfator Wielkich Tourów Vincenzo Nibali.



PETER SAGAN również wspiera akcję zbiórki pieniędzy na rehabilitację Rity i Kasi Wielkie dzięki Peter!!! #petersagan @petosagan #borahansgrohe @borahansgrohe wspiera #strongrittandkate dziękujemy Ci !!! Dziekujemy Wy też pomagajcie, pamiętajcie ! #wkupiesiła https://pomagam.pl/c/kasia_rita ______________________ Pamiętajcie akcja trwa ! Każdy może pomóc dziewczynom ! Każdy może wziąć udział tzn.: 1. Udostępniać, popularyzować ! 2. Wpłacić choćby 1 zł ! 3. Kibicować i wspierać nas na trasie ! Już 11 lipca 2020 godzina 05:00 start Czestochowa #fabrykarowerow_com #fabrykarowerow #stodola - Gdańsk #drerowery non stop ! Zamknięta liczba uczestników ze względu na polskie przepisy i bezpieczeństwo ! #strongrittandkate #razem do celu . Opublikowany przez Fabrykarowerow.com Poniedziałek, 29 czerwca 2020





Walka o bezpieczeństwo kolarzy na drogach

W minioną sobotę kilkunastoosobowa grupa kolarzy pokonała blisko 500-kilometrową trasę z Częstochowy do Gdańska promując zbiórkę i nagłaśniając problem bezpieczeństwa kolarzy na drogach. Na ten sam aspekt zwraca również uwagę Konwa.

- Chciałbym, żeby zarówno kierowcy, jak i rowerzyści, uczestnicząc w ruchu drogowym, myśleli i zachowywali się rozważnie. Szanujmy się wzajemnie. To wystarczy, żeby nie dochodziło do takich tragedii - powiedział kolarz, dziękując jednocześnie za okazane dotąd Kasi i Ricie oraz ich rodzinom wsparcie niezbędne w powrocie do zdrowia i normalnego życia.