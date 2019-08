Prokuratura: najechanie na odblask przyczyną śmiertelnego wypadku na Tour de Pologne

Czwarty, skrócony etap wyścigu Tour de Pologne kolarze rozpoczęli we wtorek w ciszy, by oddać hołd tragicznie zmarłemu Bjorgowi Lambrechtowi. 22-letni letni Belg zmarł w poniedziałek w szpitalu po tym, jak na trasie trzeciego etapu, pod Rybnikiem, uderzył głową w betonowy przepust na drodze. Przyczynę wypadku wyjaśnia prokuratura. Na razie nie wiadomo, dlaczego zawodnik stracił panowanie nad kierownicą. Organizatorzy zdecydowali, że wyścig będzie kontynuowany.

Kluczowe miały się okazać zeznania dwóch kolarzy.

- Widzieli, jak Bjorg Lambrecht najechał na odblask, tracąc panowanie nad rowerem. Skręcił w prawo, po chwili gwałtownie w lewo, zjechał z trasy, po czym uderzył w przepust - stwierdziła zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku Malwina Pawela-Szendzielorz.

Na nawierzchni drogi, przy której doszło do tragedii są zamocowane odblaski wielkości 10 na 10 cm, wystające 1,8 cm ponad asfalt. - To smutna konstatacja, że odblaski, które mają poprawiać bezpieczeństwo na drodze, stały się przyczyną takiej tragedii - dodała Pawela-Szendzielorz.

Oglądaj Wideo: Eurosport Bełk. Miejsce tragedii na Tour de Pologne

22-letni Bjorg Lambrecht zmarł 5 sierpnia po wypadku, do którego doszło w miejscowości Bełk w powiecie rybnickim, w pierwszej części etapu z Chorzowa do Zabrza. Zawodnik ekipy Lotto Soudal uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł na stole operacyjnym.



Wszystko wskazuje na to, że prokuratura umorzy śledztwo, które jest prowadzone pod kątem spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Nie nastąpi to jednak szybko. Śledczy zamierzają jeszcze przesłuchać m.in. organizatora wyścigu Czesława Langa oraz skorzystać z międzynarodowej pomocy prawnej, by przesłuchać innych świadków. Wciąż nie mają też pełnych wyników badania krwi zmarłego kolarza.



Przeprowadzona po wypadku sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci Lambrechta był uraz wielonarządowy, w szczególności uraz jamy brzusznej.