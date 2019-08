Zwyciężczyni spowodowała wielką kraksę na finiszu. "Bez tego nie jesteś kolarką"

Połamany rower, Kwiatkowski w roli mechanika. Kraksa na ostrym zakręcie w Tour de France Kilkanaście... czytaj dalej » Londyńskie zmagania to jednodniowy kobiecy klasyk, który jest rozgrywany od 2013 roku. Przed trzema laty włączono go do cyklu najważniejszych zawodów kolarskich dla kobiet – UCI Women’s World Tour.

Spowodowała efekt domina

Przed rokiem najlepsza okazała się Kirsten Wild (WNT-Rotor). W tym roku Holenderka także była faworytką. Po znakomitym finiszu wygrała, ale potem została zdyskwalifikowana.

Na ostatnich metrach trasy, która kończyła się w okolicy Pałacu Buckingham, 36-latka próbowała zająć jak najlepszą pozycję do ataku. Przejechała na lewą stronę i zawadziła tylnym kołem o rower Chloe Hosking. Australijska zawodniczka wywróciła się i spowodowała efekt domina. Upadło kilkanaście kolarek. Wild nic się nie stało. Pięknie finiszowała i zwyciężyła przed rodaczką Loreną Wiebes (Parkhotel Valkenburg) oraz Włoszką Elisą Balsamo (Valcar–Cylance).

Krótko po wyścigu okazało się, że nie będzie mogła dłużej cieszyć się z triumfu i nagrody w wysokości 100 tysięcy euro. Uznano ją winną spowodowania kraksy i odebrano wygraną. Pierwsza ostatecznie była zatem Wiebes, przez Balsamo, a na trzecią lokatę awansowała Coryn Rivera (Sunweb) ze Stanów Zjednoczonych.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wiebes wygrała RideLondon, ogromna kraksa na finiszu

Winowajczyni nie zgadzała się z decyzją

- Nie widziałam tej kraksy. To stało się za mną i było bardzo szaleńcze. Patrzyłam tylko na linię mety – broniła się Wild po wyścigu. To jednak nie zmieniło decyzji sędziów.

Większość poszkodowanych odniosła lekkie obrażenia. Jedynie Ellinrto Elinor Barker doznała typowej „kolarskiej kontuzji”, a więc złamania obojczyka.

- Mówi się, że nie jesteś prawdziwym kolarzem, jeśli nie doznasz takiego urazu. Słyszałam to od 15 lat. Nie mogłam nic zrobić w trakcie tego wypadku. Nic mi nie będzie – napisała na Twitterze 24-latka.



Very lucky to have @MegBarker97 here, she’s done just about everything for me in the last 12 hours or so, from staying with me in hospital til 4am to updating my whereabouts to always getting my best angles pic.twitter.com/KXAgKCCX23 — Elinor Barker (@elinorbarker) 4 August 2019





Barker to wielokrotna medalistka torowych mistrzostw świata i mistrzyni Europy. W 2016 roku na igrzyskach w Rio wywalczyła złoto w wyścigu drużynowym.

- To przykre, że ludzie obwiniają Kirsten za to, co się stało. Takie rzeczy się zdarzają. Przecież ona nie zrobiła tego specjalnie – dodała.