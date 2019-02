Koniec z wyrzucaniem bidonów. Na śmiecących kolarzy czekają kary

Patrick Bevin (CCC Team) wygrał drugi etap australijskiego wyścigu Tour Down Under 2019. Zawodnik polskiej drużyny został także nowym liderem Santos Tour Down Under! To pierwsze zwycięstwo kolarza polskiej grupy w World Tourze.

Zawodnik uznany winnym wyrzucenia bidonu w nieodpowiednim miejscu zapłaci 200, 500, a w skrajnych przypadkach nawet 1000 franków szwajcarskich (ok. 3,8 tys. zł).

- Wyrzucanie bidonu do kanału lub zostawianie go na drodze w dzisiejszych czasach nie może być już akceptowane – poinformował Philippe Marien, członek komisji sędziowskiej UCI na weekendowe wyścigi w Belgii. – Musimy walczyć z kolarzami, którzy są w stanie zostawić śmieci dosłownie wszędzie. Trzeba powstrzymać tych, którzy jadą obok samochodów technicznych, by chwilę potem cisnąć bidonem gdzie podpadnie – dodał.

CCC Team wspiera UNICEF. Każdy kilometr to dolar Grupa CCC przez... czytaj dalej » - Zawodowcy z World Touru muszą być dla innych przykładem. Wyższymi karami chcemy wymusić nowe standardy, wzmacniając poczucie odpowiedzialności za ekologię. Zapewnimy specjalne miejsca do wyrzucania śmieci tuż przed i za strefami bufetu. Dodatkowo, 20 km przed metą, też będzie możliwość pozbycia się wszystkiego, co zbędne – wyjaśnił Marien.

Minimalizowanie niebezpieczeństwa

Największe kary stosowane będą w przypadku "niebezpiecznego" rzucania bidonami w publiczność. Oczywiście wciąż dozwolone będzie przekazywanie pustych bidonów kibicom, ale musi się to odbywać w inny sposób.

- Można w bezpieczny sposób podjechać w kierunku kibiców i przekazać im bidon. Można też oddać go do samochodu technicznego. Ciskanie bidonem z płynem w publiczność może być niebezpieczne. Nie chcemy już oglądać takich scen – podkreślił Marien.

Kolarze nie będą mieli wiele czasu, by zapoznać się ze wszystkimi nowymi przepisami. Dlatego najważniejsze powinno być przemyślane postępowanie.

- Ja i moi koledzy wszystkie papierki i opakowania po żelach wkładamy do tylnych kieszeni, by następnie oddać je w przeznaczonych do tego strefach. W Omanie w ogóle nie wyrzucaliśmy bidonów, bo tam nikogo nie ma na trasie i nie miałby kto ich pozbierać. Najlepiej jest zatem oddać wszystko do samochodu – powiedział lider CCC Team Greg Van Avermaet, któremu jednak podoba się pomysł rzucania bidonów kibicom. – Dzieci lubią kolekcjonować bidony, traktując je jak pamiątki. To w końcu jeden z uroków tej dyscypliny – zauważył mistrz olimpijski z Rio.

I trudno się z nim nie zgodzić. Nie raz i nie dwa, choćby podczas Tour de Pologne, widzieliśmy jak cenną zdobyczą dla kibiców są bidony.