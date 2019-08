Deszczowy finisz dla Arndta. Dobry start kolarza CCC

Na 8. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy motocykla z kamerzystą. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Cudowny dzień hiszpańskiego mistrza. Bardzo dobra jazda Majki Rafał Majka... czytaj dalej » Liczący prawie 167 kilometrów sobotni etap był wręcz stworzony dla kolarzy, którzy lubią jeździć w ucieczkach. Na trasie było mało podjazdów i to wykorzystała od razu sporo grupa zawodników. W odjeździe było aż 21 śmiałków.

Czujna jazda zawodnika polskiej grupy

Około 30 kilometrów przed metą mocno zaczął padać deszcz. Peleton zdał sobie sprawę, że w takich warunkach nie uda się dogonić ucieczki. Na czele znalazło się trzech kolarzy, którzy zostali jednak doścignięci nieco cztery kilometry przed metą.

W tej grupie bardzo czujnie jechał Jonas Koch, a więc niemiecki reprezentant CCC Team. Do samego końca liczył się w walce o etapowe zwycięstwo.

Na finiszu najlepiej zaprezentował się jego rodak Nikias Arndt. Bez trudu odjechał od przeciwników. Za nim zmagania ukończyli Alex Aranburu i Tosh van der Sande. Koch ostatecznie był piąty.

Peleton dojechał do mety ze stratą prawie dziesięciu minut. W nim znalazł się m.in. Rafał Majka z Bora-hansgrohe.

- To jest niesamowite. Mówiłem wcześniej, że chciałbym pojechać w jakiejś ucieczce i to udało mi się w sobotę. Na dodatek jeszcze wygrałem. W końcówce czułem się naprawdę dobrze. To jeden z najlepszych dni w mojej karierze – powiedział Arndt.

Lopez stracił prowadzenie

Nowym liderem klasyfikacji generalnej został dość niespodziewanie Nicolas Edet. Francuz to kolarz ekipy Cofidis. - Myślałem, że mogę założyć koszulkę najlepszego zawodnika po tym etapie. Tak się stało – powiedział 31-letni kolarz, który zadebiutował w profesjonalnym cyklu w 2011 roku.

Dotychczasowy prowadzący w wyścigu Miguel Angel Lopez z Astany spadł na trzecie miejsce i ma prawie trzy minuty straty do Edeta.

W niedzielę etap z Andorra Andorra la Vella do Cortals d'Encamp. Liczy on tylko niespełna 95 kilometrów, ale jest bardzo trudny.

