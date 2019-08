Zaspał na finiszu, a i tak był wysoko. Polski kolarz CCC chce jeszcze więcej

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie.

Dla kolarza grupy CCC hiszpański wyścig jest debiutem w najpoważniejszej kolarskiej rywalizacji na świecie i jak na razie debiut ten wypada co najmniej okazale. Mimo to samego zainteresowanego do końca nie zadowala.

Sajnok na mecie trzeciego etapu w Alicante miał okazję porozmawiać z obecnym na hiszpańskich trasach reporterem Eurosportu Jakubem Ostrowskim. Podczas wywiadu na sam początek zachwalał pracę kolegów z grupy CCC.

- Panowie cały etap na mnie pracowali, odsłaniali mnie, przywozili bidony. Dbali o mój komfort. Gdy na ostatniej górce ”wystrzeliłem” z peletonu, poczekali na mnie i dociągnęli mnie do końca. Jestem im za to bardzo wdzięczny - opowiadał przed kamerami naszej stacji.

To nie koniec

Polski kolarz tłumaczył też, skąd wzięły się jego poniedziałkowe problemy.

- Co do finiszu, wydaje mi się, że trochę za późno zacząłem atakować, jeden z rywali trochę mi to utrudnił, przez co musiałem trochę się wycofać i zacząć od nowa. To był mój błąd na finiszu, na pewno mógłbym być o wiele wyżej, a nogi na pewno by na to pozwoliły. Szkoda, że tak zaspałem ten finisz - mówił.

- Mimo wszystko jestem względnie zadowolony, że zająłem wysokie miejsce. Jak na pierwszy sprinterski etap Wielkiego Touru było nieźle. Jest jeszcze parę etapów sprinterskich, to nie koniec - spuentował.