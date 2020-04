Skrócona Vuelta a Espana wystartuje w Kraju Basków. Wciąż nie wiadomo kiedy

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Vuelta a Espana nie rozpocznie się na holenderskiej ziemi Vuelta a Espana... czytaj dalej » Vuelta a Espana miała pierwotnie wystartować 14 sierpnia z Utrechtu, a zakończyć się 6 września w Madrycie. W Holandii miały się odbyć trzy pierwsze etapy tegorocznej edycji, ale ostatecznie ten kraj nie będzie współgospodarzem. Jest to między innymi konsekwencją decyzji holenderskich władz, które postanowiły zakazać organizacji wszelkich imprez masowych co najmniej do początku września.

Odwołane etapy nie zostaną zastąpione

"Po odwołaniu startu w Holandii, Unipublic, firma organizująca wyścig, postanowiła nie zastępować trzech początkowych etapów (...) i rozpocząć hiszpańską pętlę od etapu Irun - Arrate/Eibar" - poinformowali organizatorzy w oświadczeniu w środę wieczorem. Według pierwotnego harmonogramu etap ten miał być czwartym na trasie Vuelty.

Jak dodano, decyzja została zakomunikowana Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), aby federacja mogła pracować nad reorganizacją kalendarza, biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby etapów tegorocznej Vuelty. Ostatecznie ma być ich 18. W trakcie wyścigu przewidziano również dwa dni wolne.



#LaVuelta20 tendrá 18 etapas y arrancará en el País Vasco



#LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country — La Vuelta (en casa ) (@lavuelta) April 29, 2020

UCI ogłosiła w środę, że zrekonstruowany kalendarz na resztę sezonu zostanie opublikowany 5 maja.

Na razie jedyne zatwierdzone dotychczas daty to przełożony o kilka miesięcy Tour de France - od 29 sierpnia do 20 września, a także mistrzostwa świata na szosie - planowane w dniach 20-27 września w Szwajcarii.