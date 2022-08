Kolarz ruszył na kibica. "Kto jest idiotą?"

Zobacz, co czeka na kolarzy podczas tegorocznej edycji Vuelta a Espana. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Vuelta a Espana, który wygrał zespół Jumbo-Visma. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Robert Gesink (Jumbo-Visma) po 1. etapie Vuelta a Espana. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na 18 kilometrów przed metą 2. etapu Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Brał w niej udział m.in. Kamil Małecki (Lotto Soudal). Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Sam Bennett (BORA-hansgrohe) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sam Bennett odniósł triumf na 3. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Cały sezon kolarskich emocji na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Primoż Roglicz odniósł triumf na 4. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie. Cały sezon kolarskich emocji na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Mas ukończył wtorkową rywalizację na trzecim miejscu, za plecami Primoza Roglica (Jumbo-Visma) i Madsa Pedersena (Trek-Segafredo). W klasyfikacji generalnej awansował na 13. pozycję ze stratą 52 sekund do broniącego tytułu Słoweńca. Czwarty etap i czwarty lider Vuelty. Roglicz rozpoczął walkę o tytuł Słoweniec Primoż... czytaj dalej »

Groźby

Hiszpański kolarz przed opuszczeniem trasy wdał się szorstką dyskusję z aroganckim kibicem, który nagrywał całe zdarzenie. Wideo opublikował później w mediach społecznościowych.

- Kto jest idiotą? - zapytał lider Movistaru, podjeżdżając do mężczyzny, który skierował w jego stronę obraźliwą uwagę.

- Nazwałem cię kretynem - potwierdził niesforny widz, dodatkowo zaogniając sytuację.

Zawodnik stracił wówczas panowanie nad sobą i zanim odjechał, rzucił w stronę prowokatora: - A ty jesteś głupi czy co? Czy kiedykolwiek oberwałeś w swoją głupią twarz?

Zabrzmiało jak groźby.

Zdenerwowany Mas po chwili się oddalił.

Este tipo de comportamientos dan asco. Ir a confrontar a un ciclista para faltarle al respeto buscando que te conteste para grabarlo y subirlo para que tus palmeros te den unos RT y FAV. Hay que estar vacío por dentro para hacer esto. No todo vale, capturado para que quede. pic.twitter.com/gJHtmVMf2N — Jon Hernández (@Jon_Her_Iri) August 23, 2022

Wstyd po 15 sekundach

"To tylko 15-sekundowe wideo, ale wystarczy, by prawdziwi fani kolarstwa poczuli zażenowanie po tym, do czego zaszło" - skomentował Nacho Labarga z dziennika "Marca".

Podkreślił on, że trudno zrozumieć ludzi, którzy jeżdżą na wyścigi tylko po to, by obrażać uczestników.

Reakcja Masa również była nie na miejscu, ale po części mogła wynikać z jego problemów w trwającym sezonie. Przed Vueltą nie udało mu się dokończyć Tour de France. Z Wielkiej Pętli wycofał się na trzy etapy przed końcem po serii rozczarowujących wyników.

Wyniki 4. etapu, Vitoria-Gasteiz - Laguardia (152,5 km):



1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 3:31.05

2. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar)

4. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ)

5. Pavel Sivakov (Francja/Ineos Grenadiers)

6. Ben O'Connor (Australia/AG2R-Citroen)

7. Ethan Hayter (W. Brytania/Ineos Grenadiers)

8. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step - Alpha Vinyl)

9. Wilco Kelderman (Holandia/Bora-hansgrohe)

10. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) wszyscy ten sam czas

...

109. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) strata 10.16

121. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 14.13



klasyfikacja generalna:



1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 11:50.59

2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) strata 13 s

3. Ethan Hayter (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 26

4. Pavel Sivakov (Francja/Ineos Grenadiers)

5. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) obaj ten sam czas

6. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step - Alpha Vinyl) 27

7. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) 33

8. Carlos Rodríguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) ten sam czas

9. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 34

10. Simon Yates (W. Brytania/BikeExchange-Jayco) 51

...

113. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 13.11

178. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 27.27