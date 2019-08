Złamał nogę i obojczyk na treningu. Straci Vueltę

Do zdarzenia doszło w poniedziałek we włoskim mieście Cosenza. Pozzovivo został uderzony przez samochód i natychmiast zabrano go karetką do szpitala Annunziata.

Jego grupa Bahrain Merida w komunikacie poinformowała, że 36-letni Włoch "został poważnie ranny w wypadku treningowym". Doznał złamania nogi oraz obojczyka. Dodano też, że znajduje się na oddziale intensywnej terapii i będzie musiał przejść operację, ale jego stan jest stabilny, a on sam przytomny.



@pozzovivod suffered fractured arm and leg after being hit by a car. He is stable and conscious.



More updates to follow after the surgery. pic.twitter.com/lruhSEZhUG — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) August 12, 2019

Pechowiec

W związku z wypadkiem Pozzovivo zabraknie wśród uczestników Vuelty a Espana, jednego z trzech najważniejszych wyścigów kolarskich obok Giro'd Italia i Tour de France. Pięć lat temu z udziału we Vuelcie także wykluczyły go problemy zdrowotne - wówczas na treningu złamał nogę.

W 2015 roku natomiast fatalnie wyglądał jego upadek na trzecim etapie Giro. Wówczas z impetem uderzył głową o asfalt. Zawodnik miał wstrząśnienie mózgu, potłuczoną i spuchniętą prawą część twarzy. Oczywiście w wyścigu już więcej nie pojechał. W kwietniu tego roku natomiast ucierpiał w kraksie podczas Walońskiej Strzały.

W maju przyczynił się do zajęcia przez rodaka Vincenzo Nibalego drugiego miejsca w Giro d'Italia. Niedawno zaś startował w Tour de Pologne, w którym zajął 12. miejsce.