Australijczyk pierwszym zdobywcą Pico Jano. Vuelta a Espana ma już szóstego lidera

Uczestnicy Vuelty w czwartek wyruszyli z Bilbao, gdzie minionego dnia na mecie triumfował Hiszpan Marc Soler (UAE Team Emirates), a prowadzenie w "generalce" przejął Francuz Rudy Molard (Groupama-FDJ). Trwająca rywalizacja jak dotąd codziennie dostarcza jednak nowe nazwisko na czele najważniejszego zestawienia wyścigu. Tak samo było i tym razem.

Evenepoel po szóstym odcinku ma 21 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji Molardem. Zwycięzca trzech ostatnich edycji Vuelta a Espana i główny faworyt Primoz Roglic (Jumbo–Visma) finiszował na piątej pozycji i plasuje się na czwartym miejscu w klasyfikacji ze stratą 1:01 do lidera.

Kolarze mieli do przejechania 181,2 kilometra. Na trasie znajdowały się trzy oznaczone podjazdy: Puerto de Alisas (8,7 km; śr. 5,8 proc.; kat. 2), Collada de Brenes (6,8 km; śr. 8,2 proc.; kat. 1) i prowadzący do mety Pico Jano (12,6 km; śr. 6,55 proc.; kat. 1). Był to pierwszy górski finisz w tej edycji. Łączne przewyższenie na czwartkowym odcinku wynosiło 4120 metrów.

Bardzo szybko uformowała ucieczka dnia, którą utworzyło dziesięciu zawodników. Wśród nich najwyżej sklasyfikowany w "generalce" był Jan Bakelants (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Strata Belga wynosiła niewiele ponad pięć minut i w podobnych granicach wahała się też maksymalna przewaga odjazdu.

Bakelants przez pewien czas znajdował się na czele wirtualnej klasyfikacji, lecz nie było mowy, by taki stan utrzymał się do mety. Peleton nabierał coraz większego tempa przed podjazdami pierwszej kategorii, które zlokalizowane były na finałowych 40 km i wyraźnie zbliżał się do uciekinierów. Chwilami prowadziło to do niebezpiecznych incydentów w głównej grupie. Kolarze rywalizowali w deszczu, a mokra droga szczególnie na ostrzejszych zakrętach sprzyjała kraksom.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kraksa na ponad 40 km przed metą 6. etapu Vuelta a Espana Na początku podjazdu pod Collada de Brenes na atak z czołówki zdecydował się Mark Padun. Ukrainiec z ekipy EF Education-EasyPost pierwszy zameldował się na tym szczycie i kontynuował samotną jazdę w trudnych warunkach. Jego przewaga nad peletonem nieznacznie przekraczała wówczas dwie minuty, ale musiał bardzo uważać na zjeździe, gdzie pogoń nadrabiała straty.

Vine pierwszy na Pico Jano

Kluczowe losy czwartkowego etapu rozegrały się dopiero na podjeździe pod Pico Jano, który dla wszystkich uczestników stanowił pewną niewiadomą. Wzniesienie to po raz pierwszy znalazło się w programie wyścigu.

Padun rozpoczynał tę wspinaczkę z zapasem nieco ponad minuty nad główną grupą. Część kolarzy z peletonu nie zamierzała jednak dłużej zwlekać i zaczęła wreszcie doganiać Ukraińca. Jednym z nich był Vine, który wyprzedził 26-latka z EF Education-EasyPost 6,5 km przed metą.

Tuż za jego plecami podążali Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) i Enric Mas (Movistar), lecz mimo nieznaczniej straty nie zdołali już dojechać do Australijczyka przed metą.

Belg ostatecznie finiszował na drugim miejscu ze stratą 15 sekund do zwycięzcy, ale mógł świętować zdobycie czerwonej koszulki lidera. Z kolei Hiszpan zameldował się na finałowym wzniesieniu sekundę po nim. W "generalce" Mas awansował na trzecie miejsce (28 sekund do lidera).

Wyniki szóstego etapu (Bilbao - Ascension al Pico Jano(181,2 km):

1. Jay Vine (Australia/Alpecin-Deceuninck) 4:38.00

2. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step-Alpha Vinyl) strata 0.15

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 0.16

4. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates) 0.55

5. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.37

6. Pavel Sivakov (Francja/INEOS Grenadiers)

7. Tao Geoghegan Hart (W.Brytania/INEOS Grenadiers)

8. Jai Hindley (Australia/BORA-hansgrohe)

9. Carlos Rodríguez (Hiszpania/INEOS Grenadiers)

10. Simon Yates (W.Brytania/BikeExchange-Jayco) wszyscy ten sam czas

...

96. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 26.40

109. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) ten sam czas

Klasyfikacja generalna

1. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step-Alpha Vinyl) 20:50.07

2. Rudy Molard (Francja/Groupama-FDJ) 0.21

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 0.28

4. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.01

5. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates) 1.12

6. Pavel Sivakov (Francja/INEOS Grenadiers) 1.27

7. Tao Geoghegan Hart (W.Brytania/INEOS Grenadiers) 1.27

8. Carlos Rodríguez (Hiszpania/INEOS Grenadiers) 1.34

9. Simon Yates (W.Brytania/BikeExchange-Jayco) 1.52

10. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 1.54

...

124. Łukasz Owsian (Polska/Arkea-Samsic) 47.20

163. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 1:00.01

