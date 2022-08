Roglicz oddał czerwoną koszulkę. Jest nowy lider Vuelta a Espana

Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Po demonstracji mocy Primoża Roglicza na mecie 4. etapu ekipa Słoweńca najprawdopodobniej zdecydowała, że wyścig jest jeszcze na zbyt wczesnym etapie, by brać na siebie odpowiedzialność za obronę koszulki lidera. Oznaczałoby to ryzyko utraty sił na nieustanne kontrolowanie sytuacji w peletonie.

Jumbo-Visma skorzystała więc z pierwszej nadarzającej się okazji, by "oddać" czerwony trykot kolarzowi, który w dłuższej perspektywie zdawał się nie zagrażać Rogliczowi w planie wygrania Vuelty po raz czwarty z rzędu. W składzie 18-osobowej ucieczki, która oderwała się od peletonu niedługo po starcie w Irun i w której znalazł się Kamil Małecki (Lotto Soudal), nie było żadnego z zawodników wymienianych jako potencjalni faworyci do ostatecznego zwycięstwa. Okoliczności do przekazania prowadzenia i kontrolowania przebiegu rywalizacji z dalszych pozycji wydawały się idealne.

Szansa Francuza

Najwyżej sklasyfikowanym spośród uciekinierów był Molard, 20. w "generalce" po czterech etapach wyścigu. Do Roglicza Francuz tracił niespełna minutę, a jego najlepszym dotąd wynikiem w trzytygodniowej imprezie było 14. miejsce w Vuelcie w 2018 roku.

Ale to nie on, a jego kolega z drużyny Jake Stewart był pierwszym, który na decydującym podjeździe ruszył do ataku. Niedaleko przed szczytem Alto del Vivero dogonił go Soler. Hiszpan zostawił za sobą Brytyjczyka i samotnie rozpoczął zjazd w stronę mety w Bilbao. Goniła go kilkuosobowa pogoń, a peleton z dotychczasowym liderem jechał około cztery minuty później.

Koszulka lidera dzięki bonifikacie

Hiszpan rozpoczął ostatni kilometr, ale tuż za jego plecami trwała zacięta walka o sekundy z bonifikat Molarda z Wrightem, który również miał realne szanse na przejęcie czerwonej koszulki lidera. Paradoksalnie podziałało to na korzyść Solera, który z minimalną przewagą jako pierwszy minął linię mety.

Walczących o drugie miejsce Francuza i Brytyjczyka pogodził Impey. Wrightowi pozostały cztery sekundy bonifikaty, dokładnie tyle, ile przed etapem tracił do Molarda. Ten jednak kilka chwil wcześniej wywalczył dwusekundowy bonus na ostatniej górskiej premii. I to zadecydowało o prowadzeniu w wyścigu.

Vuelta a Espana 2022 - 5. etap Irun - Bilbao (187,2 km)

1. Marc Soler (Hiszpania/UAE Team Emirates) 4:15.23

2. Daryl Impey (RPA/Israel-Premier Tech) strata 4 s

3. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain Victorious)

4. Rudy Molard (Francja/Groupama-FDJ)

5. Lawson Craddock (USA/BikeExchange)

6. Nikias Arndt (Niemcy/DSM)

7. Victor Langellotti (Monako/Burgos-BH)

8. Wadim Pronski (Kazachstan/Astana Qazaqstan)

9. Gregor Muehlberger (Austria/Movistar)

10. Roger Adria Oliveras (Hiszpania/Kern Pharma) wszyscy ten sam czas

...

115. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 11.39

129. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 13.24

Vuelta a Espana 2022 - klasyfikacja generalna po 5. etapie

1. Rudy Molard (Francja/Groupama-FDJ) 16:07.22

2. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain Victorious) strata 2 s

3. Nikias Arndt (Niemcy/DSM) 1.09

4. Lawson Craddock (USA/BikeExchange-Jayco) 2.27

5. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 4.09

6. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 4.22

7. Pavel Sivakov (Francja/Ineos Grenadiers) 4.35

8. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) ten sam czas

9. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step-Alpha Vinyl) 4.36

10. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) 4.42

...

122. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 25.35

173. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 38.06