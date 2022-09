Uran z upragnionym zwycięstwem we Vuelta a Espana. Evenepoel utrzymał prowadzenie

Zobacz, co czeka na kolarzy podczas tegorocznej edycji Vuelta a Espana. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Julian Alaphilippe doznał upadku i prawdopodobnie ze złamanym obojczykiem został odwieziony do szpitala. To koniec wyścigu dla aktualnego mistrza świata.

Dramat mistrza świata. Julian Alaphilippe odwieziony do...

Juan Ayuso otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w ciele, ale i tak został dopuszczony do startu na 13. etapie Vuelta a Espana. O tej sytuacji opowiedział dyrektor sportowy UAE Team Emirates Joxean Fernández Matxin.

Finisz królewskiego etapu w wykonaniu lidera Remco Evenepoela i goniącego go w klasyfikacji wyścigu Primoza Roglicia.

Marzenia o czwartym zwycięstwie brutalnie przerwane. Roglicz wycofał się z Vuelty Primoż Roglicz...

Najpoważniejszy konkurent lidera wyścigu tego dnia nie pojawił się już na starcie. Mowa oczywiście o triumfatorze trzech ostatnich edycji Vuelty Primożu Rogliczu. Słoweniec odpadł z rywalizacji jeszcze podczas chaotycznej końcówki wtorkowego etapu, gdy najpierw zaatakował na ostatnich kilometrach, a następnie boleśnie przewrócił się tuż przed metą. Skutki tego upadku okazały się na tyle poważne, że ekipa Jumbo-Visma w środę rano poinformowała o wycofaniu obrońcy tytułu.

Roglicz zajmował drugie miejsce w generalce, tracąc minutę i 26 sekund do Evenepoela. Po rezygnacji kolarza ze Słowenii na tę pozycję przesunął się Hiszpan Enric Mas z Movistaru (strata 2,01).

Dzień dla ucieczki

Decydująca walka o zwycięstwo w głównym zestawieniu wyścigu rozegra się w nadchodzących dniach podczas ostatnich górskich etapów. Środowy odcinek nie należał do najłatwiejszych, ale trudno było planować na nim atak na pozycję lidera. Kolarze mieli do pokonania pagórkowatą trasę o długości 162,3 kilometra i przewyższeniu wynoszącym 2755 metrów. Meta zlokalizowana była przy klasztorze Tentudia, a prowadził do niej 10-kilometrowy podjazd drugiej kategorii.

Źródło: lavuelta.es Profil trasy 17. etapu Vuelta a Espana 2022

W takim terenie zdecydowanie warto było znaleźć się w ucieczce. Walka o stworzenie odjazdu dnia była jednak bardzo zacięta. Początkowe próby były szybko kasowane przez peleton. Dopiero po około 40 km z przodu uformowała się 13-osobowa grupa zyskująca coraz wyraźniejszą przewagę. Znalazł się w niej m.in. Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), plasujący się najwyżej w generalce wśród kolarzy z ucieczki (12. miejsce). Strata Kolumbijczyka do lidera sięgała blisko 15 minut. Do odjazdu próbował jeszcze dołączyć m.in. Kamil Małecki (Lotto Soudal), ale pogoń Polaka nie powiodła się.

Dwa wyścigi

Peleton przez pewien czas nie odpuszczał uciekinierom, których przewaga ustabilizowała się w okolicach trzech minut. Później dostali oni jednak więcej swobody i jeszcze daleko przed metą stało się jasne, że w prowadzącej grupie jedzie etapowy zwycięzca. W końcówce temperaturę w czołówce podgrzał Lawson Craddock. Amerykanin z BikeExchange-Jayco zaatakował 19 km przed metą, a kawałek dalej poprawił, zostawiając za plecami towarzyszy odjazdu i jako pierwszy rozpoczął finałową wspinaczkę. Okazało się jednak, że przeliczył się z oceną swoich sił. Najpierw dopadli go Uran, Jesus Herrada (Cofidis) i Marc Soler (UAE Team Emirates), a potem mijali następni zawodnicy.

Najmocniejszy na finiszu okazał się Uran, sięgając po swoją pierwszą wygraną we Vuelta a Espana. Dzięki temu sukcesowi Kolumbijczyk ma na swoim koncie zwycięstwa we wszystkich wielkich tourach, gdyż wcześniej zdobywał już etapy w Giro d'Italia i Tour de France. Na drugim miejscu uplasował się Francuz Quentin Pacher (Groupama - FDJ), a trzeci był Herrada.

Na ostatnich kilometrach emocji nie brakowało również w grupie faworytów, która rozgrywała swój wyścig i finiszowała ponad pięć minut po zwycięzcy. Wicelider klasyfikacji generalnej Enric Mas czy zajmujący trzecią lokatę Juan Ayuso (UAE Team Emirates) na podjeździe sprawdzili dyspozycję Evenepoela, ale nie okazał on słabości i po raz kolejny zdołał obronić czerwoną koszulkę lidera.

Vuelta a Espana 2022 - etap 17. Aracena - Monasterio de Tentudia(162,3 km)

1. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Education-EasyPost) - 3:42.28

2. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ) ten sam czas

3. Jesus Herrada (Hiszpania/Cofidis) strata 2 s

4. Marc Soler (Hiszpania/UAE Team Emirates) 15

5. Kenny Elissonde (Francja/Trek-Segafredo) 26

6. Clement Champoussin (Francja/AG2R Citroen) 29

7. Alessandro De Marchi (Włochy/Israel-Premier Tech) 46

8. Bob Jungels (Luksemburg/AG2R Citroen) 55

9. Elie Gesbert (Francja/Arkea-Samsic) 1.09

10. Lawson Craddock (USA/BikeExchange) 1.30

...

66. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 14.17

68. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 14.30

Vuelta a Espana 2022 - klasyfikacja generalna po 17. etapie

1. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) - 65:14.05

2. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 2.01

3. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates) 4.51

4. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 5.20

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 5.33

6. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 6.51

7. Thymen Arensman (Holandia/Team DSM) 7.46

8. Ben O'Connor (Australia/AG2R Citroen) 9.11

9. Rigoberto Uran (Kolumbia/EF Education-EasyPost) 9.33

10. Jai Hindley (Australia/Bora-hansgrohe) 11.40

...

93. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 2:47.03

129. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 3:46.43