Pedersen wygrał rywalizację sprinterów na 13. etapie Vuelta a Espana

Julian Alaphilippe doznał upadku i prawdopodobnie ze złamanym obojczykiem został odwieziony do szpitala. To koniec wyścigu dla aktualnego mistrza świata.

Długi dzień na Vuelcie. Mistrz olimpijski najlepszy w andaluzyjskiej wspinaczce

Kolarze liczący się w walce o końcowe zwycięstwo w piątek nie odegrali pierwszoplanowych ról, oszczędzając siły na wymagające górskie przeprawy, które czekają uczestników Vuelty w weekend.

Evenepoel w najważniejszym zestawieniu wyścigu nadal ma 2 minuty i 41 sekund przewagi nad broniącym tytułu Słoweńcem Primożem Rogliczem (Jumbo-Visma). Trzeci Hiszpan Enric Mas (Movistar Team) traci do lidera 3 minuty i 3 sekundy.

W piątek zawodnicy pokonali 168,4 kilometra z Rondy do Montilli. Odcinek został oznaczony przez organizatorów jako płaski, ale w rzeczywistości trasa była pofałdowana i choć zabrakło na niej premii górskich, to łączne przewyższenie wynosiło 1766 metrów.

Pierwszy nieskategoryzowany podjazd rozpoczynał się tuż po starcie, a w końcówce etapu droga również prowadziła lekko pod górę. Niespełna 15 km przed metą, w miejscowości Espejo, zlokalizowana była jedyna lotna premia.

Ucieczka bez szans

Taki profil trasy zwiastował, że na większe emocje sportowe przyjdzie nam poczekać dopiero do ostatnich kilometrów. Inny scenariusz teoretycznie mogli napisać kolarze z ucieczki dnia. Ta zawiązała się już na samym początku zmagań, lecz była zbyt nieliczna, by mieć realne nadzieje na sukces.

W odjazd zabrało się tylko trzech kolarzy z ogromnymi stratami w "generalce": Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Ander Okamika (Burgos-BH) i Julius van den Berg (EF Education-EasyPost). Peleton nie pozwolił im jednak na zbyt wiele. Uciekający tercet mimo niezłego tempa maksymalnie zdołał wypracować sobie niewiele ponad trzy minuty przewagi. Na czele głównej grupy za pogoń odpowiadały przede wszystkim ekipy Trek Segafredo, Cofidis oraz BikeExchange-Jayco.

Zawodnicy z odjazdu dotarli do Espejo z zapasem zaledwie kilkunastu sekund nad peletonem. Lotną premię wygrał Bou, przed Okamiką i van den Bergiem. Ten ostatni w tym momencie zakończył już swoją jazdę z przodu i wrócił do dużej grupy. Z kolei dwójka Hiszpanów rywalizowała jeszcze przez kilka kilometrów o miano najbardziej walecznego kolarza etapu. Ich akcja została ostatecznie skasowana 10 km przed metą.



Pedersen pokazał moc

Zgodnie z przewidywaniami losy zwycięstwa rozegrały się dopiero na finałowym fragmencie 13. odcinka Vuelty. Na ostatnich kilkuset metrach jako pierwszy finisz rozpoczął Pascal Ackermann. Niemiec z UAE Team Emirates próbował zaskoczyć najgroźniejszych rywali swoim zrywem, ale wyraźnie przeliczył się z siłami. Pedersen minął go bez większego trudu i sięgnął po wygraną z dużą przewagą.

Ackermanna wyprzedził jeszcze Francuz Bryan Coquard (Cofidis), finiszując na drugiej pozycji. Lider wyścigu Evenepoel uplasował się na 25. miejscu, kończąc z takim samym czasem.

W sobotę podczas 14. etapu kolarze będą mieli do przejechania 160,3 km z Montoro do Sierra de La Pandera.

Wyniki 13. etapu, Ronda - Montilla (168,4 km):

1. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo 3:46.01

2. Bryan Coquard (Francja/Cofidis)

3. Pascal Ackermann (Niemcy/UAE Team Emirates)

4. Fred Wright (Wielka Brytania/Bahrain Victorious)

5. Danny van Poppel (Holandia/Bora-Hansgrohe)

6. Quentin Pacher (Francja/Groupama-FDJ)

7. Jesus Ezquerra Muela (Hiszpania/Burgos BH)

8. Maxim van Gils (Belgia/Lotto Soudal)

9. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) 10. Urko Berrade Fernandez (Hiszpania/Equipo Kern Pharma) ...

112. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) strata 2.25

113. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 2.37

Klasyfikacja generalna:

1. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) 48:11.10

2. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 2.41

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 3.03

4. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 4.06

5. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates) 4.53

6. Wilco Kelderman (Holandia/Bora-hansgrohe) 6.28

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana-Qazaqstan) 6.56

8. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 7.18

9. Jan Polanc (Słowenia/UAE Team Emirates) 8.00

10. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 8.05

...

97. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 1:48.17

137. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 2:37.57