Życiowy sukces australijskiego sprintera na Vuelta a Espana

Zobacz, co czeka na kolarzy podczas tegorocznej edycji Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Vuelta a Espana, który wygrał zespół Jumbo-Visma.

Zobacz, co powiedział Robert Gesink (Jumbo-Visma) po 1. etapie Vuelta a Espana.

Na 18 kilometrów przed metą 2. etapu Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Brał w niej udział m.in. Kamil Małecki (Lotto Soudal).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co powiedział Sam Bennett (BORA-hansgrohe) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana.

Sam Bennett odniósł triumf na 3. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Primoż Roglicz odniósł triumf na 4. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Rudy Molard (Groupama – FDJ) po 5. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Marc Soler (UAE Team Emirates).

Na ponad 40 kilometrów przed metą 6. etapu Vuelta a Espana doszło do dość niebezpiecznej kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Primoż Roglicz (Jumbo-Visma) po 6. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Jay Vine.

Zobacz, co powiedział Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu 6. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po 6. etapie Vuelta a Espana.

Jesus Herrada odniósł triumf na 7. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 9. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Zobacz, co powiedział Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) po wygraniu 9. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po 9. etapie Vuelta a Espana.

Julian Alaphilippe doznał upadku i prawdopodobnie ze złamanym obojczykiem został odwieziony do szpitala. To koniec wyścigu dla aktualnego mistrza świata.

Środowy odcinek był pierwszą szansą dla sprinterów od początkowych etapów tegorocznej Vuelty, które rozegrano jeszcze w Holandii. Tego dnia kolarze rywalizowali na przeważnie płaskiej trasie o długości 191,2 km, prowadzącej z okolic Murcji do Cabo de Gata. Nie było na niej żadnej premii górskiej. Natomiast 10 km przed metą zlokalizowany był lotny finisz, na którym do zdobycia były bonifikaty czasowe. Czołowy kolarz wycofany z Vuelta a Espana. Powodem zakażenie koronawirusem Koronawirus znowu... czytaj dalej »

Koronawirus nie odpuszcza

Wspomniane wyżej dwa płaskie odcinki w Holandii padły łupem Sama Bennetta, ale tym razem nie miał on już okazji do powiększenia swojego dorobku zwycięstw. Sprinter ekipy Bora-Hansgrohe jeszcze przed wtorkowym etapem musiał wycofać się z powodu zakażenia koronawirusem.

COVID-19 w ostatnich dniach doprowadził zresztą do wykluczenia dużo większej liczby uczestników wyścigu. W środę z tego powodu z dalszych zmagań odpadli m.in. piąty kolarz klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Simon Yates (BikeExchange-Jayco) i zajmujący dziewiątą pozycję Francuz Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

Od startu rywalizacji już co najmniej 18 kolarzy uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19, z czego 15 przypadków odnotowano tylko od piątku.

Kraksy przerwały spokój

Pomijając kłopoty związane z koronawirusem, 11. etap zapowiadał się dość spokojnie i tak też było na większości trasy. Szybko zawiązała się ucieczka dnia, w której znaleźli się: Jetse Bol (Burgos-BH), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) i Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma). Peleton trzymał jednak zawodników z odjazdu na krótkiej smyczy, nie zostawiając im większych złudzeń na finisz przed główną grupą. Ucieczka rozpadła się jeszcze daleko przed linią mety. Najpierw kłopoty miał Repa, który przewrócił się na zakręcie. Czech zdołał co prawda na moment dojechać do czołówki, ale po ataku Bola 52 km przed końcem Repa i Bou wrócili do peletonu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek zawodnika z ucieczki na 11. etapie Vuelta a Espana

Chwilę wcześniej w głównej grupie bardzo poważną kraksę zaliczył Julian Alaphilippe. Aktualny mistrz świata bardzo niefortunnie uderzył w asfalt, upadając na obojczyk. To był dla niego koniec wyścigu. Nie był w stanie nawet podnieść się od własnych siłach. Francuza z Quick-Step Alpha Vinyl na noszach przewieziono do karetki i od razu przetransportowano do szpitala na szczegółowe badania.

Oglądasz Wideo: Eurosport Dramat mistrza świata. Julian Alaphilippe odwieziony do szpitala z 11. etapu Vuelta a Espana

Konfrontacja sprinterów

W samej końcówce etapu na szczęście mogliśmy już skupić się wyłącznie na sportowych emocjach. Ostatni kolarz z ucieczki, czyli Bol, został dogoniony przez peleton 26 km przed metą. Z kolei lotną premię kilkanaście kilometrów dalej wygrał lider klasyfikacji punktowej Duńczyk Mads Pedersen.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lotna premia przed finiszem na 11. etapie Vuelty

Na finałowych 10 km ekipy z czołowymi sprinterami ustawiały się już na czele stawki. Najlepiej funkcjonował pociąg ekipy BikeExchange-Jayco, a świetnie rozprowadzony Groves dzięki temu sięgnął po etapowe zwycięstwo. To największy triumf w jego karierze, pierwszy odniesiony w wielkim tourze.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kaden Groves wygrał 11. etap Vuelta a Espana

Drugi finiszował Holender Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe), a trzeci Belg Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

W czołówce klasyfikacji generalnej nie doszło do zmian. Evenepoel ma 2 minuty i 41 sekund przewagi nad drugim Primożem Rogliczem (Jumbo-Visma) oraz 3 minuty i 3 sekundy nad Enrikiem Masem (Movistar).

Vuelta a Espana 2022 - etap 11. ElPozo Alimentacion - Cabo de Gata (191,2 km):

1. Kaden Groves (Australia/BikeExchange-Jayco) 5:03.14

2. Danny van Poppel (Holandia/Bora-hansgrohe)

3. Tim Merlier (Belgia/Alpecin-Deceuninck)

4. Sebastia Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates)

5. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo)

6. Daniel McLay (W. Brytania/Arkea-Samsic)

7. John Degenkolb (Niemcy/DSM)

8. Fred Wright (W. Brytania/Bahrain Victorious)

9. Cedric Beullens (Belgia/Lotto-Soudal)

10. Boy van Poppel (Holandia/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

...

75. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal)

110. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) wszyscy ten sam czas

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót 11. etapu Vuelta a Espana

Vuelta a Espana 2022 - klasyfikacja generalna po 11. etapie

1. Remco Evenepoel (Belgia/Quick-Step Alpha Vinyl) 39:39.04

2. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 2.41

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 3.03

4. Carlos Rodriguez (Hiszpania/Ineos Grenadiers) 3.55

5. Juan Ayuso (Hiszpania/UAE Team Emirates) 4.53

6. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates) 6.45

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana-Qazaqstan) 6.50

8. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 7.37

9. Ben O'Connor (Australia/AG2R-Citroen) 7.46

10. Thymen Arensman (Holandia/DSM) 8.44

...

105. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 1:33.59

141. Kamil Małecki (Polska/Lotto Soudal) 2:13.58