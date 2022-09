Trzykrotny mistrz Vuelta a Espana wskazał winnego kraksy, która wykluczyła go z wyścigu

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca sobotniego etapu.

Julian Alaphilippe doznał upadku i prawdopodobnie ze złamanym obojczykiem został odwieziony do szpitala. To koniec wyścigu dla aktualnego mistrza świata.

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca 15. etapu.

Oto co miał do powiedzenia lider i zwycięzca czwartkowego etapu.

Do incydentu, który wykluczył utytułowanego Słoweńca z dalszej rywalizacji, doszło na początku trzeciego tygodnia zmagań. Roglicz był wówczas wiceliderem klasyfikacji generalnej i najpoważniejszym konkurentem prowadzącego w zestawieniu Belga Remco Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl).

W końcówce 16. etapu kolarz ekipy Jumbo–Visma ambitnie walczył o zniwelowanie swojej straty i finiszował przed peletonem z grupką sprinterów. Niestety zamiast zyskać cenne sekundy, przewrócił się na ostatnich metrach przed metą, a obrażenia których doznał, uniemożliwiły mu pojawienie się na starcie następnego dnia. Niezwykła walka Roglicza. Po wypadku zakrwawiony wsiadł na rower, był oszołomiony Rywalizacja na... czytaj dalej »

Kraksa oczami Roglicza

Po kilku dniach od tego zdarzenia Roglicz zdecydował się opowiedzieć o nim ze swojej perspektywy, gdyż jego zdaniem nie zostało ono odpowiednio przedstawione.

- To nie powinno się wydarzyć. Ludzie zbyt szybko przeszli obok tego, jakby nic się nie stało. Ja nie mogę tego zrobić. Nie chcę, by rywalizacja w tym sporcie toczyła się dalej w ten sposób i zamierzam to wyjaśnić - stwierdził stanowczo zwycięzca trzech ostatnich edycji Vuelta a Espana, cytowany przez oficjalny serwis zespołu Jumbo-Visma.

Słoweński kolarz na szczęście czuje się już nieco lepiej, ale gdy siedział pokrwawiony za metą 16. etapu mogliśmy się o niego obawiać.

- Mogę już trochę chodzić. Na tę chwilę jestem z tego zadowolony. Po kraksie zajęło mi trochę czasu, by wszystko zrozumieć. Zadawałem sobie pytanie: jak to było możliwe? Mój wniosek jest taki, że sposób, w jaki doszło do tego wypadku, jest nie do przyjęcia - powiedział Słoweniec.

- Nie wszyscy widzieli dobrze tę sytuację. Kraksa nie została spowodowana złą czy niebezpieczną drogą, ale zachowaniem jednego kolarza. Nie mam oczu z tyłu głowy. W przeciwnym razie pojechałbym szerzej. Wright wyszedł zza pleców i wytrącił mi kierownicę z rąk, zanim się zorientowałem - wyjaśnił.

Czas coś zmienić

Generalny menedżer ekipy Jumbo-Visma Richard Plugge zwrócił uwagę, że takie zachowania miały już miejsce od lat i najwyższy czas coś z tym zrobić. Przy okazji pochwalił swojego zawodnika za podjęcie ważnego tematu.

- Dziesięć lat temu starsi kolarze bili na alarm, gdyż młodsi zawodnicy nie okazywali wystarczającego szacunku, brakowało im odpowiedzialności i podejmowali niepotrzebne ryzyko, próbując się wszędzie wcisnąć. Młodsi z minionych lat to dziś doświadczeni kolarze, ale wciąż słyszymy tę samą dyskusję, chociaż mamy już kolejne pokolenie. To musi się zmienić – podkreślił Plugge.

- Cieszę się, że Primoż zabiera głos w tej kwestii i zwraca uwagę na takie zachowania zawodników – dodał.