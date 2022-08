Quintana chce udowodnić swoją niewinność. W Vuelta a Espana nie pojedzie

Nairo Quintana wpadł do rowu na 2. etapie Tour of Turkiye

Nairo Quintana wpadł do rowu na 2. etapie Tour of Turkiye

Szósty zawodnik Tour de France 2022 zdyskwalifikowany. Naruszył przepisy UCI Nairo Quintana... czytaj dalej »

Vuelta a Espana 2022 na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w player.pl

Początkowo Quintana zapowiedział, że weźmie udział w prestiżowej Vuelcie. Jednak po przemyśleniu całej sytuacji 32-latek ogłosił na swoim koncie na Instagramie, że "nie ma głowy", aby pojechać w kolejnym wyścigu.

Quintana: przygotuję swoją linię obrony

"Moje ciało nie jest gotowe do zawodów. Chociaż wczoraj powiedziałem, że mam zamiar wystąpić w wyścigu, nie czuję się na siłach" - powiedział w nagraniu.



"Wolę wrócić do domu i przygotować swoją linię obrony w sprawie wiadomości, które dotarły do mnie w środę" - dodał zawodnik grupy Arkea-Samsic.

Wcześniej na Twitterze odniósł się do dyskwalifikacji z Tour de France. "Jestem zaskoczony komunikatem Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) dotyczącym używania przeze mnie tramadolu. Zaprzeczam, że używałem tej substancji kiedykolwiek w karierze. Razem z zespołem prawników pracujemy nad moją linią obrony" - napisał kolarz.

#ATENCION DECLARACIONES Nairo Quintana anuncia que no competirá en la Vuelta a España. “Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa”



PRENSA @NairoQuinCopic.twitter.com/mnxxC6ZqIV — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 18, 2022





Stosowanie substancji o nazwie tramadol jest zakazane w świetle przepisów medycznych UCI ze względu na skutki uboczne, m.in. zawroty głowy, senność i utratę koncentracji. Natomiast nie jest to uznawane za naruszenie przepisów antydopingowych.



pic.twitter.com/477gU6zZ5L — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) August 17, 2022





Quintana ma na koncie zwycięstwa w Giro d'Italia (2014) oraz Vuelta a Espana (2016). Niedawno odnowił kontrakt z zespołem Arkea-Samsic.

Tegoroczna Vuelta odbędzie się w dniach 19 sierpnia - 11 września. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w player.pl.