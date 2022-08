Zakażony peleton. "To prawdziwy ból, testy generują stres"

Zobacz, co czeka na kolarzy podczas tegorocznej edycji Vuelta a Espana. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 1. etapu Vuelta a Espana, który wygrał zespół Jumbo-Visma.

Zobacz, co powiedział Robert Gesink (Jumbo-Visma) po 1. etapie Vuelta a Espana.

Na 18 kilometrów przed metą 2. etapu Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Brał w niej udział m.in. Kamil Małecki (Lotto Soudal).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co powiedział Sam Bennett (BORA-hansgrohe) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana.

Sam Bennett odniósł triumf na 3. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Primoż Roglicz odniósł triumf na 4. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Rudy Molard (Groupama – FDJ) po 5. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 5. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Marc Soler (UAE Team Emirates).

Na ponad 40 kilometrów przed metą 6. etapu Vuelta a Espana doszło do dość niebezpiecznej kraksy w peletonie. Zobacz ten moment.

Zobacz, co powiedział Primoż Roglicz (Jumbo-Visma) po 6. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 6. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Jay Vine.

Zobacz, co powiedział Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu 6. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po 6. etapie Vuelta a Espana.

Jesus Herrada odniósł triumf na 7. etapie Vuelta a Espana. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca sobotniego etapu.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 9. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Zobacz, co powiedział Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) po wygraniu 9. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po 9. etapie Vuelta a Espana.

Zakażenie wykryto u dwójki zawodników - Duńczyka Mathiasa Norsgaarda (Movistar) i Australijczyka Jarrada Driznersa (Lotto-Soudal).

Złe samopoczucie sygnałem

Z dwunastu dotychczas przypadków zakażenia, aż dziewięć ujawniono w ostatnich czterech dniach.

- To prawdziwy ból. Testy nadal generują stres w zespołach, ale trzeba go przezwyciężyć. Jeśli źle się poczujesz, i tak nie będziesz się ścigać. Uważam, że już złe samopoczucie, a nie dopiero test winny być sygnałem do rezygnacji z dalszej jazdy - uważa Włoch Andrea Vendrame z ekipy AG2R.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) potwierdza, że na trasie Vuelty wdrożony jest ten sam system monitorowania zdrowia zawodników jaki był podczas Tour de France.

Mathias Norsgaard jest kolejnym zakażonym kolarzem podczas Vuelty

"UCI zaleca zdecydowanie codzienne monitorowanie za pomocą testów antygenowych wszystkich członków zespołu, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie" - napisano w oficjalnym komunikacie.

W poniedziałek w dniu przerwy wszyscy uczestnicy przeszli testy na obecność koronawirusa.

W lipcu 17 kolarzy musiało zrezygnować z udziału w Tour de France z powodu SARS-CoV-2. Był wśród nich między innymi Brytyjczyk Chris Froome, czterokrotny zwycięzca zawodów, Francuzi Guillaume Martin i Warren Barguil, Nowozelandczyk George Bennett czy Duńczyk Magnus Cort Nielsen.

Po dziewięciu etapach tegorocznej Vuelty w klasyfikacji generalnej prowadzi Belg Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl).

Początek transmisji z wtorkowego etapu od godz. 14 w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.