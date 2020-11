Carthy pokazał moc na Angliru. Zmiana lidera Vuelty

- Nie może dochodzić do takich sytuacji, że po zakończonym etapie sędziowie zmieniają zasady i etap zmienia się z płaskiego na górski. Po piątkowej rywalizacji nie powinno być róznic czasowych. Gdybyśmy wcześniej o tym wiedzieli, to pojechalibyśmy inaczej - powiedział Michael Woods (EF Pro Cycling). 11. etap Vuelta a Espana został opóźniony z powodu protestu kolarzy.

"Asturyjski kolos znów będzie sędzią La Vuelty, skazując tych, którym przytrafi się słabszy dzień i koronując kolarzy pozostających w walce o ostateczne zwycięstwo" - zapowiadali niedzielną rywalizację organizatorzy wyścigu.

Angliru (12,4 km; śr. nachylenia 9,9 proc.) powróciło do programu hiszpańskiej imprezy po dwuletniej przerwie. Maksymalne nachylenie finałowej wspinaczki sięgające 23,5 proc. zapowiadało walkę nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim z własnymi słabościami. Tym bardziej, że stromy finisz poprzedziły cztery oznaczone podjazdy, które w połączeniu z dwutygodniowym wysiłkiem musiały odcisnąć swoje piętno przed decydującym wzniesieniem.

Krótki, niespełna 110-kilometrowy etap otwierał łagodny zjazd i już tam obserwowaliśmy pierwsze próby ucieczki. Ostatecznie odjazd dnia stworzyła duża grupa zawodników, w której jechał m.in. broniący pozycji lidera klasyfikacji górskiej Guillaume Martin z Cofidisu. Sił w ucieczce próbował również Łukasz Wiśniowski (CCC Team). Z czasem do czołówki dołączył też kolejny Polak Tomasz Marczyński z Lotto Soudal.

Peleton napędzany przez ekipę Jumbo-Visma czujnie kontrolował jednak niedzielny odjazd. Zespół lidera klasyfikacji generalnej przypilnował, by przewaga nie przekroczyła trzech minut. Później jeszcze mocniej z przodu głównej grupy popracowała również drużyna Movistaru, niwelując straty do zaledwie jednej minuty na 36 km przed metą.

Przetrwali najsilniejsi

W wymagającym terenie szybko topniała nie tylko przewaga ucieczki, ale również jej liczebność. Przy okazji wspinaczki na przedostatnie wzniesienie dnia, Alto del Cordal na prowadzeniu utrzymało się już tylko dwóch śmiałków: Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep) i Luis Leon Sanchez (Astana). Przed szczytem doskoczył do nich jeszcze ambitnie walczący o punkty w klasyfikacji górskiej Martin.

Akcja ucieczki została ostatecznie skasowana podczas podjazdu pod Angliru, gdzie cała zabawa zaczęła się od nowa. Rządy na czele przejęła nieliczna grupa faworytów. Z czołówki klasyfikacji generalnej brakowało w niej Marka Solera i Alejandro Valverde (obaj Movistar), Feliksa Grossschartnera (Bora–Hansgrohe), Wouta Poelsa (Bahrain-McLaren) oraz Mikela Nieve (Mitchelton-Scott).

Na ostatnich kilometrach skromną grupę liderów rozerwał jeszcze Enric Mas. Kolarz Movistaru narzucił większe tempo na najbardziej stromym odcinku wyczerpującej wspinaczki. Nieoczekiwanie największe problemy miał tam Primoż Roglić, któremu z całych sił starał się pomagać kolega z Jumbo-Vismy Sepp Kuss.

Oglądaj Wideo: Eurosport Hugh Carthy wygrał 12. etap Vuelta a Espana

Kryzys lidera postanowili wykorzystać inni zawodnicy z czołówki. Przede wszystkim Carapaz, który dogonił Masa i zmierzał do mety po czerwoną koszulkę. Najmocniejszy na finiszu okazał się jednak Carthy, który zachował najwięcej sił na końcówkę. Dopiero kilkanaście sekund po nim na kreskę wpadli Aleksandr Własow (Astana) i Mas.

Carapaz uplasował się na czwartej pozycji, lecz swojego głównego rywala, czyli Roglicia wyprzedził o dziesięć sekund, odbierając mu tym samym koszulkę lidera. Na trzecie miejsce wskoczył Carthy, który traci 32 sekundy.

Po trudach niedzielnego etapu w poniedziałek kolarzy czeka zasłużony dzień przerwy. Ostatni tydzień zmagań Vuelty otworzy we wtorek odcinek jazdy indywidualnej na czas.

Zakończenie wyścigu 8 listopada w Madrycie.

Wyniki 12. etapu, Pola de Laviana - Alto de l'Angliru (109,4 km):

1. Hugh Carthy (W. Brytania/EF Pro Cycling) 3:08.40

2. Aleksander Własow (Rosja/Astana) strata 16 s

3. Enric Mas (Hiszpania/Movistar)

4. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) obaj ten sam czas

5. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 26

6. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)

7. Daniel Martin (Irlandia/Israel Start-Up Nation) obaj ten sam czas

8. Wouter Poels (Holandia/Bahrain-McLaren) 1.35

9. Michael Woods (Kanada/EF Pro Cycling) ten sam czas

10. Felix Grossschartner (Austria/Bora-Hansgrohe) 2.15

...

89. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 28.31

120. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 32.01

136. Michał Paluta (Polska/CCC) 36.11

Klasyfikacja generalna:

1. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) - 48:29.27

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 10 s

3. Hugh Carthy (Wielka Brytania/EF Pro Cycling) 32

4. Dan Martin (Irlandia/Israel Start-Up Nation) 35

5. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 1.50

6. Wout Poels (Holandia/Bahrain-McLaren) 5.13

7. Felix Grossschartner (Austria/Bora-Hansgrohe) 5.30

8. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 6.22

9. Aleksander Własow (Rosja/Astana) 6.41

10. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) 6.42

...

106. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2:42.13

116. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 2:48.09

121. Michał Paluta (Polska/CCC) 2:50.48