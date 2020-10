Roglić zdeklasował rywali w końcówce i przejął koszulkę lidera Vuelty

Oglądaj Vuelta a Espana 2020 w Eurosport Playerze

Podobnie jak minionego dnia trasa piątkowego odcinka Vuelty pozornie była pozbawiona większych trudności. Kolarze mieli do pokonania 185 km z Castro Urdiales do Suances po przeważnie płaskim terenie wiodącym wzdłuż kantabryjskiego wybrzeża. Druga część etapu była jednak nieco bardziej pofałdowana. Znajdował się tam oznaczony podjazd trzeciej kategorii. Koncentrację trzeba było zachować do samego końca, gdyż finałowe 1,5 km także prowadziło pod górę.

Piątkowy etap rozpoczął się znakomicie dla Michała Paluty z CCC Team. Polak zabrał się w ucieczce wraz z Brentem Van Moerem (Lotto Soudal), Pimem Ligthartem (Total Direct Energie) i Alexandrem Molenaarem (Burgos-BH). Wkrótce dołączył do nich również Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA).

Niestety Paluta z powodu defektu roweru nie utrzymał długo miejsca w czołowej grupie. Gdy uciekinierzy powiększali przewagę, kolarz polskiej ekipy złapał gumę. Oczekiwanie na pomoc techniczną kosztowało go zbyt wiele czasu. Starał się jeszcze odrobić straty, lecz nie zdołał już powrócić do odjazdu dnia. Po 65 km Polak został wchłonięty przez peleton.

Tymczasem ucieczka wypracowała sobie aż 12 minut zapasu nad główną grupą. Różnica zaczęła wyraźnie topnieć dopiero wtedy, gdy mocniejsze tempo na czele peletonu zaczęły dyktować ekipy Mitchelton-Scott i Deceuninck-Quick Step. Aktywna z przodu była także Astana.

W efekcie podczas wspinaczki na jedyne oznaczone wzniesienie dnia (Alto de San Cipriano) 60 km przed metą przewaga uciekinierów spadła poniżej czterech minut.

Pierwszy kryzys na wspomnianym podjeździe przeżywał niedoszły triumfator czwartkowego etapu Sam Bennett, który wyraźnie zostawał z tyłu. Co ciekawe Irlandczyk był zdany na siebie, gdyż jego koledzy z Deceuninck-Quick Step nakręcali w tym czasie pogoń za kolarzami z odjazdu. Wszystko wskazywało na to, że belgijska ekipa przygotowała na piątek inny scenariusz, niż doprowadzenie swojego najszybszego zawodnika do walki sprinterów na finiszu.

Decydujący atak Roglicia

Nieco później szanse na etapowe zwycięstwo ostatecznie odjechały także kolarzom z ucieczki. Ich grupa została pochłonięta przez peleton niespełna 17 km przed metą.

Na finałowym odcinku samotny atak przypuścił Willie Smit (Burgos-BH), ale jego akcja została szybko skasowana. Swoich szans szukali również Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) oraz Ivo Oliveira (UAE-Team Emirates), lecz i oni nie zdołali utrzymać się na czele do końca. Powodzenie uniemożliwiła im przede wszystkim ekipa Ineos Grenadiers, dyktując zabójcze tempo, które rozciągnęło peleton.

Finisz należał jednak do Roglicia, który w samej końcówce wysunął się na pierwszą pozycję i utrzymał ją do mety. Tuż za nim uplasowali się Felix Grossschartner (Bora–Hansgrohe) i Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Słoweniec z Jumbo-Visma dzięki wygranej legitymuje się identycznym czasem jak Carapaz, lecz to jemu przypadła koszulka lidera, ponieważ finiszował na wyższych pozycjach na dotychczasowych etapach. 25 sekund traci do nich Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Większych roszad w czołówce klasyfikacji generalnej możemy spodziewać się już w nadchodzący weekend. Drugi tydzień rywalizacji w Hiszpanii zakończą dwa wyczerpujące górskie etapy, które pomogą zawęzić grono kandydatów do końcowego zwycięstwa.

Na transmisję z jedenastego odcinka Vuelta a Espana zapraszamy w sobotę od godz. 12:15 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.