Portugalia zniknęła z trasy Vuelty. "Jeszcze tam wrócimy"

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Nathan van Hooydonck: To imponujące, co zrobił Quintana

Best of Vuelta: Analiza etapów 1-6

Best of Vuelta: Analiza etapów 7-12

"Rafał, nie oglądaj się! Pchamy, pchamy!". Majka nie dał się pożreć Rekinowi Gdy mijał bramkę... czytaj dalej » "Z powodu sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem zdrowotnym i COVID-19, a także z uwagi na brak możliwości zagwarantowania optymalnych warunków rywalizacji w tych obszarach, władze miast Porto, Matosinhos i Viseu, w porozumieniu z organizującym Vueltę przedsiębiorstwem Unipublic, zdecydowały, że trasa nie będzie przebiegać przez Portugalię" - napisano w komunikacie.

O szczegółach dotyczących zmodyfikowanych tras organizatorzy mają poinformować w ciągu kilku tygodni.

Etap 15. miał prowadzić z Porto do Matosinhos, a start 16. był przewidziany w Viseu.

Vuelta pod koniec października

Tegoroczna Vuelta miała ruszyć z Holandii 14 sierpnia, ale i te plany porzucono z powodu pandemii. Zamiast tego kolarze wystartują 20 października z Irun, a 8 listopada osiągną metę w Madrycie.

- W tak wyjątkowych okolicznościach musimy być elastyczni oraz otwarci i gotowi na tego typu zmiany i decyzje. Żal nam, że nie odwiedzimy w 2020 roku Portugalii, ale to nie koniec: utrzymujemy wszystkie relacje i więzi, które nawiązaliśmy i skorzystamy z nich w przyszłości, aby wrócić do tego kraju, który zawsze traktował nas tak dobrze - powiedział dyrektor generalny wyścigu Javier Guillen.



W komunikacie zaznaczono także, że organizatorzy "nie spodziewają się kolejnych zmian" trasy tegorocznej edycji.