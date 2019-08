Wielki powrót Madrazo na ostatnim kilometrze. Awans Majki w "generalce"

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Środowy etap Vuelty był pierwszym z podjazdem 1. kategorii. Kolarze do pokonania mieli 170,7 km z L'Eliany do obserwatorium astrofizycznego na Javalambre. Na trasie wytyczono trzy górskie premie – drugiej, trzeciej i pierwszej kategorii. Ta ostatnia - Alto de Javalambre (wysokość - 1943 m n.p.m., długość podjazdu – 11,1 km, średnie nachylenie 7,8 proc.) - była również metą.

Po 11 km rywalizacji na atak zdecydowało się dwóch zawodników – Angel Madrazo (lider klasyfikacji górskiej) i Jetse Bol (obaj Burgos-BH), a chwile później dołączył do nich José Herrada (Cofidis).

50 km dalej przewaga śmiałków przekroczyła 10 minut i wcale nie chciała maleć. W peletonie brakowało chętnych do pogoni. Przez chwilę próbowali robić to kolarze UAE Team Emirates, ale nie mogąc liczyć na sojuszników, odpuścili.

30 km przed metą doszło do kraksy, w której ucierpiało kilku zawodników. Z dalszej jazdy zrezygnować musiał kolega Rafała Majki z Bora-Hansgrohe, Austriak Gregor Muhlberger, a grupę zasadniczą wraz z drużyną gonić musiał spowolniony Rigoberto Uran (EF Education First).

Na ostatnich 40 km na czoło peletonu wyszła grupa lidera wyścigu Nicolasa Roche'a - Team Sunweb, która w końcu zaczęła dyktować mocniejsze tempo. Uciekinierzy wciąż jednak mieli wiele sił i 10 km przed metą, na początku finałowego podjazdu, ich przewaga wynosiła 8:30, co oznaczało, że peleton już ich nie dogoni.

Bitwa o zwycięstwo

Walka czołowej trójki na finałowym podjeździe wyglądała niezwykle ciekawie. Zmęczony Madrazo na sztywniejszych fragmentach zostawał z tyłu, a gdy tylko robiło się płasko, atakował.

Teoretycznie najmocniejszy powinien być Herrada, ale miał przeciwko sobie aż dwóch rywali z Burgos-BH, więc musiał jechać czujnie.

Na całym podjeździe Madrazo pięciokrotnie tracił dystans do współtowarzyszy ucieczki, a i tak kilkaset metrów przed metą zdołał ich doścignąć. Zmęczony Herrada nie był w stanie zgubić rywali z Burgos-BH i drogo za to zapłacił.

Pół kilometra przed metą Madrazo wyskoczył zza pleców prowadzącej dwójki, mocno nacisnął na pedały i nie pozwolił się już doścignąć. Dla 31-latka z ekipy Pro Continental etapowy triumf Vuelty jest największym sukcesem w karierze.

Angel Madrazo (Burgos-BH) na 5. etapie Vuelta a Espana 2019

Bitwa o klasyfikację generalną

W połowie finałowego podjazdu w peletonie niesamowitą selekcję zrobił Hugh Carthy (EF Education First). Majka przez cały czas jechał bardzo równo, na czołowych miejscach.

3,2 km przed metą na atak zdecydował się Alejandro Valverde (Movistar). Tempo Hiszpana wytrzymał tylko Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i Miguel Angel Lopez (Astana). Co więcej, Kolumbijczyk kilometr dalej sam zaatakował, odrywając się od reszty. Jak się okazało, była to akcja na wagę prowadzenia w całym wyścigu. Kolumbijczyk dotarł na metę na czwartym miejscu, ze stratą 47 sekund do Madrazo. Roche stracił do niego 1:30.

Majka w drugiej części podjazdu jechał równym tempem w kolumbijskim towarzystwie – z Estebanem Chavesem (Mitchelton-Scott), Uranem i Nairo Quintaną (Movistar). Polak puścił koło rywalom dopiero na ostatnim kilometrze, ale 11. miejsce na koniec dnia pozwoliło mu awansować na ósmą lokatę w "generalce".

Postawę kolarza z Zegartowic należy ocenić pozytywnie. Dużych strat w klasyfikacji generalnej nie poniósł, a jest szansa, że z każdym kolejnym dniem jego dyspozycja będzie rosła. Drugi z liderów grupy Bora-Hansgrohe, Davide Formolo, stracił do Majki 40 sekund.

Dzielnie walczący lider Nicolas Roche (Sunweb) stracił kontakt z Majką i Kolumbijczykami 2 km przed metą.

Relacje na żywo z Vuelta a Espana codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki 5. etapu:

1. Angel Madrazo Ruiz (Hiszpania) Burgos-BH 4:58:31

2. Jetse Bol (Holandia) Burgos-BH 0:00:10

3. Jose Herrada (Hiszpania) Cofidis Solutions Credits 0:00:22

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:00:47

5. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team 0:00:59

6. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma

7. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates 0:01:29

8. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team 0:01:41

9. Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Visma

10. Esteban Chaves (Kolumbia) Mitchelton-Scott 0:01:46

11. Rafał Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:01:52

Klasyfikacja generalna:

1. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 18:55:21

2. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma 0:00:14

3. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team 0:00:23

4. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team 0:00:28

5. Nicolas Roche (Irlandia) Team Sunweb 0:00:57

6. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First 0:00:59

7. Esteban Chaves (Kolumbia) Mitchelton-Scott 0:01:17

8. Rafał Majka (Polska) Bora-Hansgrohe 0:01:18

9. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates 0:01:49

10. Wilco Kelderman (Holandia) Team Sunweb 0:01:50