Polski debiutant zaskoczył na Vuelcie. Sam Bennett pokazał sprinterską moc

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W poniedziałek kolarze mieli do pokonania 188 km z Ibi. Ciudad del Juguete do Alicante. Na trasie pojawiły się dwa podjazdy trzeciej kategorii, ale z ostatniego szczytu - Puerto de Tibi - do mety pozostawało aż 40 km. Pagórkowata trasa sprawiała, że wśród faworytów do końcowego sukcesu typowani byli sprinterzy, na czele z Samem Bennettem (BORA-hansgrohe).

Już na początku zawiązała się trzyosobowa ucieczka w składzie Angel Madrazo Ruiz i Diego Rubio Hernandez (Burgos-BH) oraz Hector Saez (Euskadi Basque Country - Murias), którym peleton nie pozwolił na wywalczenie zdecydowanej przewagi.

Madrazzo za cel przyjął sobie dowiezienie koszulki najlepszego górala do Andory i wszystko wskazywało, że mu się to uda, gdyż kolarz z Burgos-BH wygrał obie poniedziałkowe premie. Najpierw był najlepszy na Puerto de Biar, zgarniając trzy punkty i następnie na Puerto del Tibi, dokładając kolejne trzy. Dłuższy podjazd był okazją do ataku Thomasa de Gendta (Lotto Soudal), za którym w pogoń ruszyło czterech kolarzy Marc Soler (Movistar), Damien Howson (Mitchelton-Scott), Sepp Kuss i Neilson Powless (Jumbo-Visma), dzięki czemu grupy się połączyły. Trudów podjazdu nie wytrzymał Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), któremu został do pomocy Sergio Henao, a następnie Marco Marcato.

Dramat Gavirii

Niespełna 20 km przed metą organizatorzy zaplanowali premię lotną. Co ciekawe przed trzecim etapem liderem klasyfikacji punktowej był Nairo Quintana (Movistar). Sprint w Bussot wygrał Sergio Higuita (EF Education First) przed Martijnem Tusveldem (Team Sunweb) oraz Primozem Roglicem (Jumbo-Visma). Prowadzenie w peletonie przejęła drużyna Jumbo-Visma oraz kolarze z Movistaru, aby chronić swoich liderów. Takiego tempa nie wytrzymał kolumbijski sprinter UAE Team Emirates i na 16 km przed metą Gaviria, mimo wsparcia kolegów, odpuścił walkę o dojście do grupy zasadniczej.

Wszystko miało się rozegrać na ostatnich metrach w Alicante. Tony Martin rozwijał niesamowitą prędkość naciągając peleton, a do przodu przechodziły kolejne zespoły, mające w składach czołowych sprinterów, m.in. Team Sunweb. Na ostatnią prostą pierwszy wyjechał Sam Bennett. Typowany do zwycięstwa mistrz Irlandii podtrzymał formę z Binck Bank Tour i zwyciężył w słonecznym kurorcie. Tuż za kolegą z drużyny Pawła Poljańskiego na mecie zameldował się Edward Theuns (Trek - Segafredo), a trzeci był Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Bardzo wysoko, na 9. miejscu trzeci etap zakończył, debiutujący w wielkim tourze, Szymon Sajnok (CCC Team).

Liderem pozostał Nicholas Roche (Team Sunweb). Rafał Majka (BORA-hansgrohe) zajmuje 10. pozycję. We wtorek kolarze będą mieli do pokonania 175 km z Cullery do El Puig.

Relacje na żywo z Vuelta a Espana codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki 3. etapu:

1. Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 4:25:02

2. Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 4:25:02

3. Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 4:25:02

4. Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 4:25:02

5. Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 4:25:02

6. Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 4:25:02

7. Fabio Jakobsen (Hol) Deceuninck-QuickStep 4:25:02

8. Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias 4:25:02

9. Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 4:25:02

10. Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 4:25:02

Klasyfikacja generalna:

1. Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 9:51:14

2. Nairo Quintana (Kol) Movistar Team 0:00:02

3. Rigoberto Uran (Kol) EF Education First 0:00:08

4. Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 0:00:22

5. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana Pro Team 0:00:33

6. Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 0:00:35

7. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol) EF Education First 0:00:37

8. Wilco Kelderman (Hol) Team Sunweb 0:00:38

9. Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:46

10. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe