Quintana rewelacyjnie rozpoczął Vueltę. Majka w czołowej "10"

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na niedzielnym etapie kolarze mieli do pokonania 199,6 km z Benidormu do Calpe. Na trasie pojawiły się trzy podjazdy, w tym dwa drugiej kategorii. Ze szczytu ostatniego - Alto de Puig Llorença (2. kategoria) – do mety pozostawało 25 km.

Źródło: lavuelta.es Profil 2. etapu Vuelta a Espana 2019

Od samego startu trwała walka o załapanie się do ucieczki. Ostatecznie sztuki tej dokonali Sander Armée (Lotto Soudal) i Angel Madrazo (Burgos-BH), do których później dołączyli Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) i Willie Smit (Katiusza-Alpecin). W pewnym momencie czołowa czwórka miała siedem minut przewagi nad peletonem.

Grupa zasadnicza nie miała jednak zamiaru odpuszczać. Kolarze Astany i Bora-Hansgrohe, wspierani później przez inne grupy, doścignęli śmiałków już przed ostatnim podjazdem dnia. Jako ostatni, 31 km przed metą, wchłonięty został Armée. Największym beneficjentem odjazdu był jednak Madrazo, który został liderem klasyfikacji górskiej.

Podziały na finałowym podjeździe

Na podjeździe Alto de Puig Llorença peleton porwał się na kilka mniejszych grupek. Linię premii jako pierwszy minął Alejandro Valverde (Movistar), ale tuż za szczytem uformowała się sześcioosobowa ucieczka w składzie: Nairo Quintana (Movistar), Rigoberto Uran (EF Education First), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Nicolas Roche (Team Sunweb), Fabio Aru (UAE Team Emirates).

Za ich plecami jechała z kolei 14-osobowa grupa z liderem Miguelem Angelem Lopezem (Astana) i Rafałem Majką (Bora-Hansgrohe).

Efektowna akcja Quintany

Z każdym kolejnym kilometrem czołowa szóstka powiększała przewagę. Co więcej, kolarze w niej jadący byli niezwykle aktywni. 3 km przed metą do przodu skoczył Quintana i ku zdziwieniu wszystkich, zdołał utrzymać minimalną przewagę aż do samej mety. Dla Kolumbijczyka to dopiero drugie etapowe zwycięstwo w hiszpańskiej Vuelcie.

Źródło: Getty Images Nairo Quintana w ucieczce na 2. etapie Vuelta a Espana 2019

Rafał Majka dotarł do mety ze stratą 37 sekund do Quintany. Wraz z nim linię mety minęli: Ion Izagirre, Miguel Ángel López (obaj Astana), Alejandro Valverde (Movistar Team), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), George Bennett (Jumbo-Visma), Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Wilco Kelderman (Team Sunweb), Álex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Higuita (EF Education First), Pierre Latour (Ag2r La Mondiale), Víctor de la Parte (CCC Team), Jesús Herrada (Cofidis) i Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

W klasyfikacji generalnej Majka awansował na 10. miejsce. Jego strata do Roche'a wynosi 46 sekund.

Na poniedziałek zaplanowano płaski etap z Ibi. Ciudad del Juguete do Alicante (188 km).

Relacje na żywo z Vuelta a Espana codziennie w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki 2. etapu:

1. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team

2. Nicolas Roche (Irlandia) Team Sunweb

3. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma

4. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First

5. Fabio Aru (Włochy) UAE Team Emirates

6. Mikel Nieve (Hiszpania) Mitchelton-Scott

7. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbia) Equipo Euskadi

8. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates

9. Alexander Aranburu Deba (Hiszpania) Caja Rural-Seguros RGA

10. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team

Klasyfikacja generalna:

1. Nicolas Roche (Irlandia) Team Sunweb 5:26:12

2. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team 0:00:02

3. Rigoberto Uran (Kolumbia) EF Education First 0:00:08

4. Mikel Nieve (Hiszpania) Mitchelton-Scott 0:00:22

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team 0:00:33

6. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma 0:00:36

7. Wilco Kelderman (Holandia) Team Sunweb 0:00:38

8. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbia) Equipo Euskadi 0:00:40

9. Davide Formolo (Włochy) Bora-Hansgrohe 0:00:46

10. Rafal Majka (Polska) Bora-Hansgrohe