Wielkie zwycięstwo Higuity. Majka świetny w swoje urodziny

Zobacz, co powiedział Nairo Quintana (Movistar) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Nairo Quintana (Movistar).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Szymon Sajnok po 2. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Francisco Ventoso po 2. etapie Vuelta a Espana.

Kilka słów od kolarza grupy Lotto Soudal Tomasza Marczyńskiego przed trzecim etapem Vuelta a Espana. Polak odniósł się do upałów, które doskwierają kolarzom na początku wyścigu.

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu Vuelta a Espana Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Vuelta a Espana, który wygrał po sprinterskim finiszu Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz Lotto Soudal Tomasz Marczyński po 3. etapie Vuelta a Espana.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy.

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Vuelta a Espana Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co wydarzyło się na 4. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 5. etapie Vuelta a Espana.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 5. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Angel Madrazo (Burgos-BH).

Jesus Herrada (Cofidis) wygrał 6. etap Vuelta a Espana z Mora de Rubelos do Ares del Maestrat. Zobacz końcówkę czwartkowych górskich zmagań.

- Na 6. etapie miałem odpoczywać, ale dostałem cynk od dyrektora, żebym zabrał się do ucieczki. Chciałem wygrać etap, ale zabrakło mi sił - powiedział Paweł Poljański (BORA-hansgrohe) po 6. etapie Vuelta a Espana.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

Na 8. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy motocykla z kamerzystą. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team).

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin.

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

To była niebezpieczna sytuacja na trasie 11. etapie Vuelta a Espana, gdy przed uciekającymi dwoma kolarzami. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Wygrać na hiszpańskiej Vuelcie, tak blisko domu i w obecności mojej rodziny to coś wspaniałego - powiedział zwycięzca 11. etapu Vuelta a Espana Mikel Iturria.

Ekipa Eurosportu chwilę porozmawiała z Vicotrem de la Parte, który nie jedzie już we Vuelcie. Hiszpan miał wypadek na 6. etapie i odniósł kontuzję uniemożliwiającą dalszą jazdę.

- Nie spodziewałem się, że mogę tutaj wygrać. Po prostu nie chciałem dużo stracić, ale to był niesamowity dzień dla mnie - powiedział zwycięzca 13. etapu Vuelta a Espana, Tadej Pogacar.

Kilku kolarzy miało szczęście, ale wielu niestety nie. Zobacz co działo się na ostatnim kilometrze 14. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Oto co do powiedzenia miał zawodnik grupy CCC po sobotnich zmaganiach.

Zawodnik grupy CCC po sobotnim etapie miał powody do zadowolenia, ponieważ finiszował jako dziesiąty.

Oto co miał do powiedzenia kolarz grupy BORA-hansgrohe po niedzielnych zmaganiach na trasie Vuelta a Espana.

Zawodnik grupy Lotto Soudal mówi, na co może liczyć 16. dnia rywalizacji na Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 16. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Jakob Fulgsang (Astana).

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Paweł Bernas po 16. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co czeka na kolarzy na 17. etapie Vuelta a Espana.

Końcówka rywalizacji na 18. etapie wyścigu Vuelta a Espana, na którym najlepszy był Sergio Higuita (Education First).

Czwartkowy odcinek był przedostatnim górskim podczas 74. edycji hiszpańskiego touru. Kolarze mieli do pokonania 178,2 km z Colmenar Viejo do Becerril de la Sierra, a na trasie cztery górskie premie – wszystkie pierwszej kategorii. Ze szczytu ostatniej – Puerto de Cotos (1830 m n.p.m.) – do mety pozostawało 25,5 km.

Źródło: lavuelta.es Profil 18. etapu Vuelta a Espana 2019

Od początku dnia wielu śmiałków próbowało załapać się do ucieczki. Ostatecznie na czele uformowała się 13-osobowa czołówka, z której najmocniejszy okazał się Sergio Higuita (EF Education First) – jedyny kolarz, który nie pozwolił się doścignąć peletonowi na ostatnim podjeździe dnia.

Kolumbijczyk wjechał na szczyt z przewagą 45 sekund nad najmocniejszym kwartetem z grupy zasadniczej – Rafałem Majką (Bora-Hansgrohe), Primozem Roglicem (Jumbo-Visma), Alejandro Valverde (Movistar) i Miguelem Angelem Lopezem (Astana).

To właśnie Lopez był najaktywniejszym kolarzem z czołówki klasyfikacji generalnej. Marzący o końcowym podium (po 17 etapach był piąty) Kolumbijczyk atakować z peletonu próbował 58 km przed metą, a potem powtórzył manewr 30 km przed końcową linią, eliminując z grupki liderów trzeciego w "generalce" Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates).

Tempa kwartetu z peletonu nie wytrzymał też Nairo Quintana (Movistar), który na szczyt Puerto de Cotos wjechał z około półminutową stratą, w grupce jadącej za Pogacarem. Na zjeździe Kolumbijczyk doścignął jednak Słoweńca.

Oglądaj Wideo: Eurosport Atak Rafała Majki na 18. etapie Vuelty

Bez zmian na zjeździe

Niewielką przewagę nad czteroosobową grupką pościgową Higuita utrzymał do końca. Dla 22-latka to największy sukces w karierze. W obecnym sezonie od dawna imponował formą, kończąc Tour de Pologne na czwartym miejscu, a Tour of California na drugim.

Linię mety Kolumbijczyk minął 15 sekund przed drugim Valverde i trzecim Roglicem. Identyczny czas uzyskał Majka, a zmęczony holowaniem grupki Lopez stracił dwie sekundy. Nagrodą za brawurową jazdę było odzyskanie białej koszulki lidera klasyfikacji młodzieżowej.

Grupka Quintany i Pogacara straciła do grupki lidera 61 sekund.

Zmiany w "generalce"

W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Roglic. Na drugie miejsce awansował Valverde, Lopez na czwarte, a Majka na szóste. Swoje dotychczasowe lokaty stracili Quintana (spadł z 2. na 3.), Pogacar (z 4. na 5.) i Wilco Kelderman (z 6. na 7.), którego wyprzedził Majka.

Aż 26 punktów do klasyfikacji górskiej wywalczył w czwartek Francuz Geoffrey Bouchard (Ag2r-La Mondiale) i w rywalizacji o koszulkę w niebieskie grochy o 32 punkty wyprzedza drugiego Hiszpana Angela Madrazo Ruiza (Burgos BH).

Na piątek zaplanowano dość płaski etap z Avili do Toledo (165,2 km). Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 15:00.

Wyniki 18. etapu

1. Sergio Higuita (Kolumbia) EF Education First 4:33:09

2. Primoz Roglic (Słowenia) Team Jumbo-Visma +0.15

3. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team

4. Rafał Majka (Polska) Bora-Hansgrohe

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team +0.17

6. Carl Fredrik Hagen (Norwegia) Lotto Soudal +1.16

7. Louis Meintjes (RPA) Dimension Data

8. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team

9. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates

10. Oscar Rodriguez Garaicoechea (Hiszpania) Euskadi Basque Country-Murias +3.47

Klasyfikacja generalna po 18 etapach Vuelty:

1. Primoz Roglic (Słowenia) Jumbo-Visma

2. Alejandro Valverde (Hiszpania) Movistar Team +2.50.

3. Nairo Quintana (Kolumbia) Movistar Team +3.31

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia) Astana Pro Team +4.17

5. Tadej Pogacar (Słowenia) UAE Team Emirates +4.49

6. Rafał Majka (Polska) Bora-Hansgrohe + 7.46

7. Wilco Kelderman (Holandia) Sunweb +9.46