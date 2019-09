Najmłodszy był najszybszy w Pirenejach. Quintana nowym liderem Vuelty

Video: Eurosport

Dyrektor sportowy CCC Team: wycofanie się De la Parte to...

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

»