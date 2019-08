Cudowny dzień hiszpańskiego mistrza. Bardzo dobra jazda Majki

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rafał Majka uspokoił siebie i kibiców. "Kręciło się lepiej" Rafał Majka... czytaj dalej » W piątek kolarze mieli do pokonania 183,2 km z Ondy do Mas de la Costa. Meta znajdowała się na szczycie podjazdu, którego nachylenie dochodziło momentami do 21 procent.

Na starcie 7. etapu rzecz jasna nie zabrakło Rafała Majki. Dzień wcześniej kolarz grupy Bora-hansgrohe przyjechał do mety na 17. miejscu. W klasyfikacji generalnej zajmował 9. lokatę.

Świetnie spisał się za to jego kolega z drużyny Paweł Poljański, który przekroczył linię mety jako szósty. W generalce zajmował jednak dopiero 115. miejsce. Z koszulką lidera startował Belg Dylan Teuns (Bahrain-Merida).

- Dzisiaj jest jeden trudny podjazd. Tak naprawdę Vuelta zacznie się po pierwszym dniu przerwy. Widać, że na razie trzech zawodników jest w wyśmienitej formie – Valverde, Lopez i Roglić. Miejmy nadzieję, że ja też dojdę do siebie. Jest okej, na razie jestem w dobrej sytuacji wyjściowej i zobaczymy, co będzie dalej – powiedział przed startem piątkowego etapu Rafał Majka.

Długo nie czekali

Od początku 7. etapu peleton jechał w bardzo mocnym tempie. Co chwilę mniejsza, bądź większa grupa kolarzy próbowała szarpnąć. Peleton okazywał się bezwzględny i szybko odrabiał straty.

Po kilku próbach wreszcie się udało i dziesięcioosobowa grupa zdołała odjechać od pozostałych na trzy minuty. W niej znajdował się m.in. Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal). Przed startem etapu Polak był sklasyfikowany na 54. miejscu.

Do mety pozostawało ok. 75 km, a ucieczka zdawała się nie słabnąć, powiększając swoją przewagę nad peletonem do czterech minut.

Na drugiej premii górskiej drugie miejsce zajął Marczyński, ustępując jedynie Sergio Henao (UEA Team Emirates). Kolumbijczyk okazał się także najlepszy podczas pierwszej bonifikaty. W tym czasie peleton wyraźnie podkręcił tempo, zbliżając się do uciekinierów na trzy minuty.

Marczyński próbował

W końcu z 10-osobowej grupy zdecydowało się oderwać trzech kolarzy. To Polak dał pierwszy impuls do nieco szybszej jazdy, a za nim podążyło dwóch kuzynów - Sergio Henao (UAE Team Emirates) i Sebastian Henao (Team Ineos) oraz Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step).



Na około 20 kilometrów przed metą ucieczka podzieliła się na trzy podgrupy. Niestety szalonego tempa nie wytrzymał Marczyński, spadając do tej ostatniej. Najlepszy na trzeciej górskiej premii okazał się ponownie Sergio Henao.

15 km przed metą na czele wyścigu jechało czterech kolarzy: Philippe Gilbert, Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) i kuzyni Henao. Marczyński tracił do liderów minutę, zaś 20 sekund za Polakiem jechał peleton z Rafałem Majką w składzie. Olbrzymie problemy miał dotychczasowy lider wyścigu Dylan Teuns, który najpierw przepadł w peletonie, a z czasem zaczął tracić do niego dwie minuty.

Mistrzowski atak

Na czwartym km przed metą było wiadomo, że ucieczka się nie powiedzie. Kolarze mieli do pokonania jak dotąd najcięższy podjazd. Peleton tracił już tylko kilkanaście sekund.

Do ataku ruszyli Nairo Quintana (Movistar Team), Primoż Roglić (Team Jumbo-Visma) , Alejandro Valverde (Movistar Team) i Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team). Osiem sekund przed wymienioną czwórką znajdowała się kolejna grupa, w której przewodził Rafał Majka. Polak robił co mógł, próbując dogonić uciekinierów.

Na 200. metrze finałowy atak przeprowadził Valverde. Mistrz świata zachował najwięcej sił, finiszując przed Rogliciem i Lopezem. Rafał Majka dojechał do mety na piątej pozycji, tracąc 42 sekundy do zwycięscy.



Paweł Poljański dojechał do mety na 45. pozycji, zaś Tomasz Marczyński został sklasyfikowany na 78. miejscu. Nowym liderem Vuelta a Espana został Miguel Angel Lopez. Rafał Majka jest piąty.

Wyniki 7. etapu, Onda - Mas de la Costa (183,2 km):



1. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 4:34.11

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) ten sam czas

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) strata 6 s

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) ten sam czas

5. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 42

6. Ion Izagirre (Hiszpania/Astana) 48

7. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 51

8. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) ten sam czas

9. George Bennett (Nowa Zelandia/Jumbo-Visma) 1.07

10. Oscar Rodriguez (Hiszpania/Euskadi Basque Country) 1.20

...

45. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 9.49

78. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 17.23



klasyfikacja generalna:



1. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 28:19.13

2. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 6 s

3. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 16

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 27

5. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 1.58

6. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.36

7. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) 2.52

8. George Bennett (Nowa Zelandia/Jumbo-Visma) 3.34

9. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 3.36

10. Fabio Aru (Włochy/UAE Team Emirates) ten sam czas