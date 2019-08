Dobry wynik Poljańskiego na szóstym etapie. Zabójczy atak Herrady

Trzy tygodnie kolarskich emocji w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze. Od soboty 24 sierpnia na antenach stacji będzie transmitowany trzeci z największych wyścigów Vuelta a Espana. Oto spot reklamujący to wydarzenie.

- Mamy bardzo mocny zespół na sprinty i etapy górskie. Na razie jednak nie pompujmy balonika, zobaczymy, co będzie się działo. Na pewno powalczę o pierwszą piątkę - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed rozpoczęciem Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Szymon Sajnok z CCC Team przed rozpoczęciem 74. edycji Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Paweł Bernas z CCC Team przed rozpoczęciem 74. edycji Vuelta a Espana.

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana.

Turystyczna miejscowość Torrevieja - to tam rozpocznie się 74. edycja Vuelta a Espana. Nasz reporter Jakub Ostrowski sprawdził, jak wyglądają przygotowania. Dowiedział się również, na kogo stawiają miejscowi oraz turyści.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe.

Jeszcze przed rozpoczęciem 1. etapu Vuelta a Espana doszło do pierwszej kraksy. Podczas sprawdzania trasy samochód zespołu Euskadi Basque Country - Murias za szybko wszedł w zakręt i uderzył w barierę. W mediach społecznościowych pojawiły się również reakcje po etapie oraz radość kolarzy Astany, którzy wygrali drużynową jazdę na czas.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie.

Roche po 2. etapie Vuelty: nie wierzyłem w to, że zostanę liderem

Zobacz, co powiedział Nairo Quintana (Movistar) po wygraniu 2. etapu Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 2. etapu Vuelta a Espana, który wygrał Nairo Quintana (Movistar).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 3. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział Szymon Sajnok po 2. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team Francisco Ventoso po 2. etapie Vuelta a Espana.

Kilka słów od kolarza grupy Lotto Soudal Tomasza Marczyńskiego przed trzecim etapem Vuelta a Espana. Polak odniósł się do upałów, które doskwierają kolarzom na początku wyścigu.

Zobacz, co powiedział triumfator 3. etapu Vuelta a Espana Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co wydarzyło się podczas 3. etapu Vuelta a Espana, który wygrał po sprinterskim finiszu Sam Bennett (BORA-hansgrohe).

Zobacz, co czeka kolarzy na 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co powiedział kolarz Lotto Soudal Tomasz Marczyński po 3. etapie Vuelta a Espana.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy.

Zobacz, co powiedział triumfator 4. etapu Vuelta a Espana Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co wydarzyło się na 4. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step).

Zobacz, co czeka na kolarzy na 5. etapie Vuelta a Espana.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana.

Zobacz, co wydarzyło się na 5. etapie Vuelta a Espana, który wygrał Angel Madrazo (Burgos-BH).

Jesus Herrada (Cofidis) wygrał 6. etap Vuelta a Espana z Mora de Rubelos do Ares del Maestrat. Zobacz końcówkę czwartkowych górskich zmagań.

W czwartek kolarze mieli do pokonania 198,9 km z gminy Mora de Rubielos do Ares del Maestrat w rejonie Walencji.

Rafał Majka uspokoił siebie i kibiców. "Kręciło się lepiej" Rafał Majka... czytaj dalej » Kwestia zwycięstwa rozstrzygnęła się między Herradą a Belgiem Dylanem Teunsem (Bahrain Merida), których ucieczka zakończyła się powodzeniem.

Lider na pocieszenie

Herrada i Teuns nie dali dogonić się peletonowi, a na ostatnich metrach Hiszpan, który zachował więcej sił, zdecydował się na niesygnalizowany atak. Zrezygnowany Belg nawet nie podjął z nim walki. Teuns musiał zadowolić się drugim miejscem, ale na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.

Trzeci w czwartek Francuz Dorian Godon (AG2R La Mondiale) stracił do Hiszpana 21 s. Poljański minął metę 39 s po zwycięzcy.

Majka dojechał na 17. pozycji ze stratą 5.44. W klasyfikacji generalnej jest dziewiąty i traci do Teunsa 2.18.

Herrada odniósł pierwsze w karierze etapowe zwycięstwo w wielkim tourze, choć w ubiegłorocznej edycji przez dwa dni był liderem wyścigu. Satysfakcję odczuwał tym większą, że dzień wcześniej jego brat i kolega z drużyny Jose zajął trzecie miejsce.

- Dedykuję ten triumf mojemu bratu, mojej rodzinie, mojej partnerce i całemu zespołowi. Czerwona koszulka to coś szczególnego, ale równie ważne jest to zwycięstwo na etapie, moje pierwsze tak ważne - powiedział Hiszpan.

Herrada wygrał dzięki skutecznemu atakowi na ostatnim podjeździe. Wyprzedził Teunsa ok. 200 metrów przed metą.

Dotychczasowy lider Miguel Angel Lopez był w czwartek 14. i spadł na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej.

Kraksa z udziałem kolarza CCC

Etapu nie ukończyło czterech zawodników, w tym były lider wyścigu Irlandczyk Nicolas Roche (Sunweb), jeden z kandydatów do końcowego zwycięstwa Kolumbijczyk Rigoberto Uran (EF Education First) i jego partner z drużyny Brytyjczyk Hugh Carthy. Brali udział w kraksie ok. 100 km od startu, podobnie jak lider polskiej grupy CCC Hiszpan Victor de la Parte, który także zakończył udział w wyścigu.

"Rigoberto Uran i Hugh Carthy wycofali się z Vuelty na szóstym etapie. Są w drodze do szpitala, gdzie przejdą badania" - napisał team EF na Twitterze.

Poza tym groźnie wyglądającemu wypadkowi uległ inny kolarz tej ekipy Tejay van Ganderen. Amerykanin zdołał się jednak pozbierać i prawdopodobnie będzie kontynuował udział w wyścigu.

W piątek zawodnicy będą mieli do pokonania 183,2 km z Ondy do Mas de la Costa. Meta jest na szczycie podjazdu, którego nachylenie dochodzi momentami do 21 procent.

Wyniki 6. etapu, Mora de Rubielos - Ares del Maestrat (198,9 km):

1. Jesus Herrada Lopez (Hiszpania/Cofidis) 4:43.55

2. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) strata 7 s

3. Dorian Godon (Francja/AG2R La Mondiale) 21

4. Robert Gesink (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

5. Bruno Armirail (Francja/Groupama-FDJ) 37

6. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 39

7. Nelson Oliveira (Portugalia/Movistar) 45

8. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo) 47

9. David De la Cruz Melgarejo (Hiszpania/Ineos) 50

10. Tsgabu Gebremaryam Grmay (Etiopia/Mitchelton-Scott) 2.35

...

17. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 5.44

108. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 13.20

148. Paweł Bernas (Polska/CCC) 21.45

149. Szymon Sajnok (Polska/CCC) ten sam czas

Klasyfikacja generalna Vuelta a Espana po 6. etapie:

1. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 23:44.00

2. David De la Cruz Melgarejo (Hiszpania/Ineos) strata 38 s

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbia/Astana) 1.00

4. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.14

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 1.23

6. Robert Gesink (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

7. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.28

8. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) 2.17

9. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 2.18

10. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.47

...

54. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 18.32

115. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 38.13

150. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 50.52

164. Paweł Bernas (Polska/CCC) 1:01.30