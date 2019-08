Milimetry zadecydowały o triumfie. Świetny Sajnok finiszował w czołówce

We wtorek, podobnie jak na trzecim etapie, zawodnicy rywalizowali na niemal płaskiej trasie. Największe szanse na finiszu mieli więc sprinterzy. Start odcinka zlokalizowano w miejscowości Cullera. Stało się to po raz drugi w historii wyścigu dookoła Hiszpanii. Po raz ostatni podobna sytuacja miała miejsce w 1980 roku. Kolarze mieli do przejechania 175,5 km.

Tuż po starcie z peletonu oderwali się dwaj zawodnicy: Belg Jelle Wallays (Lotto Soudal) oraz Hiszpan Jorge Cubero (Burgos-BH). Już po dziesięciu kilometrach przewaga harcowników wynosiła 3'35", a po dwudziestu przekraczała nawet 6 minut. Wallays w wyścigu Vuelta a Espana startuje już po raz czwarty z rzędu. Podczas poprzedniej edycji zwyciężył nawet na płaskim etapie z Ejea de los Caballeros do Lleidy.

Czujnie z przodu peletonu jechał natomiast zwycięzca poniedziałkowego etapu, Irlandczyk Sam Bennett z ekipy Bora-Hansgrohe.

- Dziś jest kolejny etap pod nas, pod Sama i będziemy starali się doprowadzić go na jak najwyższej pozycji - zapowiadał przed wtorkowym startem jego kolega z zespołu Paweł Poljański.

Koniec Kruijswijka

Po przejechaniu około 60 km z dalszego udziału w wyścigu wycofał się tymczasem Holender Steven Kruijswijk, który w klasyfikacji generalnej tegorocznego Tour de France uplasował się na trzecim stopniu podium. Kolarz ekipy Jumbo–Visma zmagał się z bólem kolana już od kraksy na pierwszym etapie. To była drużynowa jazda na czas.



@s_kruijswijk abandona #LaVuelta19 con problemas físicos. ¡Mucho ánimo! / Kruijswijk is forced to abandon La Vuelta, suffering a sore knee according to @JumboVismaRoad. Get well soon, Steven!



: @PhotoGomezSportpic.twitter.com/XFCjaTU4OX — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2019





Pogoń peletonu

Za półmetkiem 4. etapu przewaga uciekinierów zaczęła wyraźnie topnieć. Po przejechaniu 100 km spadła już poniżej trzech minut, a 58 km przed metą zlokalizowaną w El Puig wynosiła już zaledwie 1'12".

Problemy napotkał natomiast jeden z liderów tegorocznego wyścigu dookoła Hiszpanii Rigoberto Uran z EF Education First. Poobijany 32-letni Kolumbijczyk musiał skorzystać z pomocy medycznej.

Gdy na około 50 km przed metą kolarze rozpoczęli wspinaczkę na jedyne oznaczone wzniesienie wtorkowego etapu (premia górska trzeciej kategorii na Puerto del Oronet) pogoda wyraźnie się popsuła. Palące słońce zniknęło za chmurami, z których lunął rzęsisty deszcz. Na szczęście zawodnicy wkrótce uciekli przed ulewą.

Finisz sprinterów

Jelle Wallays 30 km przed metą starał się jeszcze samotnie uciekać, lecz wkrótce został dogoniony. Stało się jasne, że czeka nas finisz z peletonu.

Emocjonującą końcówkę wygrał Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), przekraczając kreskę tuż przed poniedziałkowym triumfatorem Samem Bennettem (Bora-Hansgrohe). Jako trzeci linię mety minął Max Walscheid (Team Sunweb). Na wysokiej siódmej pozycji finiszował Szymon Sajnok (CCC Team). Rafał Majka ukończył zmagania na 50. pozycji.

Już w środę kolarzy czeka pierwszy górski sprawdzian w tegorocznej Vuelcie z wymagającym finiszem wiodącym do obserwatorium astrofizycznego Javalambre.

Wyniki 4. etapu, Cullera - El Puig (175,5 km):

1. Fabio Jakobsen (Holandia/Deceuninck-QuickStep) 4:04.16

2. Sam Bennett (Irlandia/Bora-hansgrohe)

3. Max Walscheid (Niemcy/Sunweb)

4. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team Emirates)

5. Luka Mezgec (Słowenia/Mitchelton-Scott)

6. Marc Sarreau (Francja/Groupama-FDJ)

7. Szymon Sajnok (Polska/CCC Team)

8. Edvald Boasson Hagen (Norwergia/Dimension Data)

9. Jon Aberasturi (Hiszpania/Caja Rural-Seguros RGA)

10. Sebastian Molano (Kolumbia/UAE Team Emirates)

50. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe)

73. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) wszyscy ten sam czas

130. Paweł Bernas (Polska/CCC) strata 4.04

153. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 5.12

Klasyfikacja generalna:

1. Nicolas Roche (Irlandia/Sunweb) 13:55.30

2. Nairo Quintana (Kolubmia/Movistar) strata 2 s

3. Rigoberto Uran (Kolumbia/Education First) 8

4. Mikel Nieve (Hiszpania/Mitchelton-Scott) 22

5. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 33

6. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 35

7. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 38

8. Sergio Higuita (Kolumbia/Education First) 40

9. Davide Formolo (Włochy/Bora-hansgrohe) 46

10. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) ten sam czas

29. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1.58

127. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 15.00

165. Paweł Bernas (Polska/CCC) 26.16

168. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 29.26