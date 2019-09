Niespodziewany bohater Vuelta a Espana. Udana ucieczka Baska w Kraju Basków

- Vuelta a Espana to dla mnie drugi domowy wyścig. Jeśli uda mi się wygrać jeden etap, to byłbym bardzo szczęśliwy. Cały zespół będzie właśnie skupiał się na walce o etapowe triumfy - powiedział Tomasz Marczyński z Lotto Soudal przed Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po jeździe drużynowej na czas na drugi etap Vuelta a Espana. Kolarze mają do pokonania 199 km z Benidorm do Calpe. Transmisja w Eurosporcie 1 od godz. 15:00.

- Dostawałem jakieś informacje przez radio, że mogę zostać liderem, że jest mała przewaga, ale nie wierzyłem w to. Bardziej skupiałem się na walce o etap. Teraz postaram się utrzymać czerwoną koszulkę przynajmniej do pierwszych gór - powiedział Nicolas Roche (Sunweb), który został liderem wyścigu po 2. etapie. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Kolano ciągle mnie bolało i zdecydowałem się wycofać z wyścigu. Po prostu nie było sensu jechać dalej. To ogromna szkoda, że musiałem to zrobić, ale za wiele nie pomógłbym kolegom z zespołu - powiedział Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), który wycofał się z Vuelty na 4. etapie. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na 4. etapie Vuelta a Espana doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poszkodowanych był lider zespołu EF Education First Rigoberto Uran. Na szczęście Kolumbijczykowi nic się nie stało i szybko wrócił do głównej grupy. Vuelta a Espana na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Znów dałem się trochę wypchnąć i przez to trochę straciłem. Mogła być nawet pierwsza trójka. Co prawda poprawiłem się i zająłem 7. miejsce, ale wciąż jestem niezadowolony - powiedział Szymon Sajnok po 4. etapie Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Od początku widać, że Valverde czy Roglić są w bardzo mocni. Ja jestem obecnie na dobrej pozycji, więc nie muszę się martwić. Najważniejsze jest jednak to, by mieć dużo szczęścia i bezpiecznie dojechać do Madrytu - powiedział Rafał Majka (BORA-hansgrohe) przed 7. etapem Vuelta a Espana. Cały wyścig na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Victor de la Parte uczestniczył w dużej kraksie na 6. etapie Vuelta a Espana. Hiszpan złamał żebro i łopatkę, przez co musiał wycofać się z wyścigu. - To dla nas ogromna strata, bo on walczył o dobre miejsce w "generalce". Teraz musimy nałożyć większą presję na pozostałych kolarzy. To młoda grupa głodna sukcesów - powiedział dyrektor sportowy CCC Team Jackson Stewart.

Oto, co miał do powiedzenia "Maniek" jeżdżący w grupie Lotto Soudal po piątkowych zmaganiach w górach.

- To niesamowite uczucie. Jestem niezwykle szczęśliwy. Wiedziałem, że sprint jestem w stanie wygrać. To na pewno jeden z najlepszych dni w mojej karierze - przyznał na mecie 8. etapu Vuelta a Espana Nikias Arndt z Team Sunweb. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto co do powiedzenia miał Paweł Poljański z grupy BORA-hansgrohe po 9. dniu rywalizacji na Vuelcie.

- Był to trudny etap, ale udało mi się przejechać go, najlepiej, jak potrafiłem. Po dziesięciu dniach Vuelty potrafiłem zdobyć się na duży wysiłek i pojechać na dobrym poziomie - powiedział na mecie jazdy indywidualnej na czas Patrick Bevin (CCC Team). Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dla mnie dosyć ciężki sezon, ale udało się wrócić na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie do mistrzostw świata - powiedział zadowolony z 2. miejsca w jeździe indywidualnej na czas podczas Vuelta a Espana, Patrick Bevin. Transmisje z Wyścigu Dookoła Hiszpanii w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Bevin: To był ciężki sezon, ale wróciłem do gry

Oto co kolarz grupy Lotto Soudal miał do powiedzenia przed 11. dniem rywalizacji na Vuelta a Espana.

W środowe popołudnie wyścig dookoła Hiszpanii przekroczył półmetek rywalizacji. 11. etap wystartował we francuskiej miejscowości Saint-Palais. Zawodnicy mieli do pokonania 180 km pagórkowatej trasy z metą usytuowaną już po hiszpańskiej stronie w Urdax-Dantxarinea.

Źródło: lavuelta.es Profil 11. etapu Vuelta a Espana

Po wtorkowej jeździe indywidualnej na czas czerwonej koszulki lidera bronił Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Liderzy Movistaru i Astany na czasówce zanotowali do niego spore straty. W środę nie forsowali jednak tempa. Wynikało to z faktu, iż nie mieli wielu okazji, by odjechać najgroźniejszemu konkurentowi do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej.

Już od startu obserwować można było ataki kolarzy szukających swoich szans w ucieczce. Po przejechaniu niecałych 30 km prowadząca grupa liczyła aż czternastu kolarzy. Ich przewaga nad peletonem wynosiła wówczas niespełna siedmiu minut. Wśród uciekinierów nie było jednak nikogo, kto na środowym etapie mógłby namieszać w czołówce "generalki".

Walka uciekinierów

Na 11. etapie znalazły się trzy oznaczone, lecz niezbyt wymagające podjazdy. Szczyt Col d'Osquich jako pierwszy osiągnął lider klasyfikacji górskiej Angel Madrazo (Burgos-BH), powiększając swoją przewagę nad rywalami. Gdy Hiszpan inkasował trzy punkty na górskiej premii, strata peletonu do ucieczki przekraczała już 8 minut i rosła na kolejnych kilometrach.

Madrazo nie wytrzymał jednak tempa konkurencji podczas drugiego podjazdu - na Col d'Ispeguy. Szczyt usytuowany 57 km przed metą pierwszy zdobył Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA). Tuż za nim znalazł się Gorka Izagirre (Astana Pro Team), dopisując do swojego górskiego dorobku kolejne punkty. Na pierwszej premii był trzeci.

Tymczasem prowadząca grupa wyraźnie się podzieliła. Mocne tempo na zjeździe narzucali Izagirre i Aranburu. Wkrótce dołączył do nich Lawson Craddock (EF Education First) i w trójkę rozpoczęli podjazd na ostatnie oznaczone wzniesienie tego dnia - Col de Otxondo. Jeszcze przed szczytem do grupy liderów dojechali Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data) oraz Damien Howson (Mitchelton-Scott), który ostatecznie wygrał ostatnią tego dnia górską premię.

Skuteczny atak Baska

Wkrótce prowadzącą grupę dogonili kolejni zawodnicy. Wśród nich znajdował się m.in. Mikel Iturria (Euskadi-Murias). Z początkowej ucieczki brakowało natomiast Bena O'Connora (Dimension Data) oraz Angela Madrazo (Burgos-BH). Tymczasem Iturria ruszył do samotnego ataku. Bask wypracował sobie przewagę przekraczającą 30 sekund, jednak im bliżej było mety, tym mocniej naciskali na niego rywale.

Choć wydawało się, że ambitny Iturria na ostatnich kilometrach nie zdoła utrzymać prowadzenia, bohater miejscowych kibiców obronił się na finiszu i sięgnął po upragnione zwycięstwo. Sześć sekund za nim linię mety przekroczyli: Jonathan Lastra, Lawson Craddock, Damien Howson oraz Francois Bidard.

Rafał Majka dojechał do mety w peletonie, który stracił do zwycięzcy aż 18 minut i 35 sekund. Polak zachował siódme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Oglądaj Wideo: Eurosport Mikel Iturria: Spełniłem swoje największe marzenie



Wyniki 11. etapu, Saint-Palais - Urdax (180 km):

1. Mikel Iturria (Hiszpania/Euskadi-Murias) - 4:36.44

2. Jonathan Lastra (Hiszpania/Caja Rural) 6 s

3. Lawson Craddock (USA/Education First)

4. Damien Howson (Australia/Mitchelton-Scott)

5. Francois Bidard (Francja/AG2R La Mondiale) ten sam czas

6. Amanuel Gebreigzabhier (Erytrea/Dimension Data) 9

7. Benjamin Thomas (Francja/Groupama-FDJ) 12

8. Matteo Fabbro (Włochy/Katusha Alpecin)

9. Gorka Izagirre (Hiszpania/Astana)

10. Remi Cavagna (Francja/Deceuninck-Quick-Step) ten sam czas

...

37. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 18.35

42. Rafał Majka (Polska//Bora-Hansgrohe)

108. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe)

142. Paweł Bernas (Polska/CCC) ten sam czas

162. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 19.27



Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglić (Słowenia/Jumbo-Visma) - 41:00.48

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.52

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.11

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.00

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3.05

6. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 4.59

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.42

8. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 5.49

9. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 6.07

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 6.25

...

76. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1:08.11

95. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1:21.32

153. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 2:04.27

162. Paweł Bernas (Polska/CCC) 2:19.48